Голову закарпатської облради не змогли обрати через демарш партії угорців

Сесія Закарпатської обласної ради 7 грудня завершилася скандалом

Сесія Закарпатської обласної ради 7 грудня завершилася скандалом

Фото: mukachevo.net

Про це повідомляє місцеве видання mukachevo.net, передає RegioNews.

Станом на 12:30 на першій сесії Закарпатської облради зареєструвалися 62 депутати, вони склали присягу.

Під час сесії депутати планували обрати голову обласної ради, першого заступника і склад постійних комісій. Також на порядку денному – прийняття бюджету області і затвердження важливих для регіону програм.

Перед голосуванням представник партії угорців КМКС заявив, що через "політичні переслідування” вони не будуть голосувати за голову обласної ради, і партія закарпатських угорців залишила сесійну залу.

Після цього Закарпатська обласна рада оголосила перерву у засіданні до 18.00.

За результатами місцевих виборів до Закарпатської облради пройшли 8 політичних партій:

"Рідне Закарпаття" (17,78%);

"Слуга народу" (17,47%);

ВО "Батьківщина (12,61%);

"Партія угорців України" (11,60%);

"Команда Андрія Балоги" (10,87%);

"Європейська солідарність" (9,03%);

"За майбутнє" (8,98%);

"Опозиційна платформа – За життя" (8,02%).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті СБУ проводить обшуки у лідера Партії угорців України, його підозрюють в укладенні фіктивних договорів благодійного фонду.

Того ж дня в СБУ розповіли подробиці обшуків на Закарпатті, вони підозрюють благодійний фонд у втручанні у внутрішньо-політичну ситуацію в Україні.

1 грудняу у МЗС Угорщини викликали українського посла для висловлення незадоволення і заявили, що Угорщина планує скаржитись на Україну в НАТО через обшуки на Закарпатті.