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07 грудня 2020, 14:39 18

Голову закарпатської облради не змогли обрати через демарш партії угорців

07 грудня 2020, 14:39 18
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Сесія Закарпатської обласної ради 7 грудня завершилася скандалом
Сесія Закарпатської обласної ради 7 грудня завершилася скандалом
Фото: mukachevo.net
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Сьогодні, 7 грудня розпочалось перше пленарне засідання першої сесії Закарпатської обласної ради 8 скликання.

Про це повідомляє місцеве видання mukachevo.net, передає RegioNews.

Станом на 12:30 на першій сесії Закарпатської облради зареєструвалися 62 депутати, вони склали присягу.

Під час сесії депутати планували обрати голову обласної ради, першого заступника і склад постійних комісій. Також на порядку денному – прийняття бюджету області і затвердження важливих для регіону програм.

Перед голосуванням представник партії угорців КМКС заявив, що через "політичні переслідування” вони не будуть голосувати за голову обласної ради, і партія закарпатських угорців залишила сесійну залу.

Після цього Закарпатська обласна рада оголосила перерву у засіданні до 18.00.

За результатами місцевих виборів до Закарпатської облради пройшли 8 політичних партій:

  • "Рідне Закарпаття" (17,78%);
  • "Слуга народу" (17,47%);
  • ВО "Батьківщина (12,61%);
  • "Партія угорців України" (11,60%);
  • "Команда Андрія Балоги" (10,87%);
  • "Європейська солідарність" (9,03%);
  • "За майбутнє" (8,98%);
  • "Опозиційна платформа – За життя" (8,02%).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті СБУ проводить обшуки у лідера Партії угорців України, його підозрюють в укладенні фіктивних договорів благодійного фонду.

Того ж дня в СБУ розповіли подробиці обшуків на Закарпатті, вони підозрюють благодійний фонд у втручанні у внутрішньо-політичну ситуацію в Україні.

1 грудняу у МЗС Угорщини викликали українського посла для висловлення незадоволення і заявили, що Угорщина планує скаржитись на Україну в НАТО через обшуки на Закарпатті.

Ужгород
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