Голову закарпатської облради не змогли обрати через демарш партії угорців
Сьогодні, 7 грудня розпочалось перше пленарне засідання першої сесії Закарпатської обласної ради 8 скликання.
Про це повідомляє місцеве видання mukachevo.net, передає RegioNews.
Станом на 12:30 на першій сесії Закарпатської облради зареєструвалися 62 депутати, вони склали присягу.
Під час сесії депутати планували обрати голову обласної ради, першого заступника і склад постійних комісій. Також на порядку денному – прийняття бюджету області і затвердження важливих для регіону програм.
Перед голосуванням представник партії угорців КМКС заявив, що через "політичні переслідування” вони не будуть голосувати за голову обласної ради, і партія закарпатських угорців залишила сесійну залу.
Після цього Закарпатська обласна рада оголосила перерву у засіданні до 18.00.
За результатами місцевих виборів до Закарпатської облради пройшли 8 політичних партій:
- "Рідне Закарпаття" (17,78%);
- "Слуга народу" (17,47%);
- ВО "Батьківщина (12,61%);
- "Партія угорців України" (11,60%);
- "Команда Андрія Балоги" (10,87%);
- "Європейська солідарність" (9,03%);
- "За майбутнє" (8,98%);
- "Опозиційна платформа – За життя" (8,02%).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті СБУ проводить обшуки у лідера Партії угорців України, його підозрюють в укладенні фіктивних договорів благодійного фонду.
Того ж дня в СБУ розповіли подробиці обшуків на Закарпатті, вони підозрюють благодійний фонд у втручанні у внутрішньо-політичну ситуацію в Україні.
1 грудняу у МЗС Угорщини викликали українського посла для висловлення незадоволення і заявили, що Угорщина планує скаржитись на Україну в НАТО через обшуки на Закарпатті.