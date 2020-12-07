Представника "Європейської Солідарності” обрали головою Львівської районної ради
У понеділок, 7 грудня, на засіданні новоствореної Львівської районної ради, до якої увійшли 64 депутати, було обрано голову. У результаті таємного голосування головою районної ради став депутат від “Європейської солідарності” Андрій Сулима.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Четверту студію".
Відомо, що голову обирали шляхом таємного голосування. "За" Андрія Сулиму проголосував 41 депутат Львівської районної ради.
"За" представника партії "Самопоміч” Михайла Сидоровича проголосувало 12 депутатів.
"За" представника від партії "Голос” Галину Маївку - 10 депутатів.
Також 7 грудня у Львівській районній раді було сформовано 5 депутатських фракцій: "Європейська солідарність”, ВО "Свобода”, "Самопоміч”, "Слуга народу”, "Голос”.
Нагадаємо, у п’ятницю, 4 грудня, під час урочистого засідання сесії Львівської міської ради Андрій Садовий склав присягу і офіційно став міським головою Львова.