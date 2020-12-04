Закриті через рішення КСУ справи декларацій чиновників поновлювати не будуть

Чиновники, справи яких були закриті, не будуть нести юридичної відповідальності

Чиновники, справи яких були закриті, не будуть нести юридичної відповідальності

Фото: із відкритих джерел

Справи щодо недостовірного декларування чиновників, які були закриті після рішення Конституційного суду, не будуть поновлювати.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив представник президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський, передає RegioNews.

Щодо тих справ, по яких проводилось досудове розслідування і які після рішення КСУ були закриті, то ніякої юридичної відповідальності вже не буде. Тому що може бути лише юридична відповідальність за ті дії, які вчинені після того, як ця норма набуде чинності", – розповів Веніславський.

Він додав, що вона набуде чинності наступного тижня, коли президент підпише новий закон.

Також Веніславський зазначив, що після відновлення відповідальності за недостовірне декларування доходів, ризики щодо скасування цього закону є мінімальними.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

3 грудня в парламенті зареєстрували третій проект закону про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

Однак у НАЗК заявили, що незадоволені новим законопроєктом про е-декларування. В агентстві вважають, що він створить "санаторні" умови для корупціонерів.

4 грудня Рада відновила кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях, яка була скасована 27 листопада рішенням Конституційного суду.