11:59  04 грудня
Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19
13:59  04 грудня
У КМДА розповіли, як пройдуть новорічні свята у столиці під час карантину
12:52  04 грудня
Для допомоги підприємцям Рада візьме гроші з COVID-фонду
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2020, 17:08 2

Закриті через рішення КСУ справи декларацій чиновників поновлювати не будуть

04 грудня 2020, 17:08 2
Читайте также на русском языке
Чиновники, справи яких були закриті, не будуть нести юридичної відповідальності
Чиновники, справи яких були закриті, не будуть нести юридичної відповідальності
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Справи щодо недостовірного декларування чиновників, які були закриті після рішення Конституційного суду, не будуть поновлювати.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив представник президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський, передає RegioNews.

Щодо тих справ, по яких проводилось досудове розслідування і які після рішення КСУ були закриті, то ніякої юридичної відповідальності вже не буде. Тому що може бути лише юридична відповідальність за ті дії, які вчинені після того, як ця норма набуде чинності", – розповів Веніславський.

Він додав, що вона набуде чинності наступного тижня, коли президент підпише новий закон.

Також Веніславський зазначив, що після відновлення відповідальності за недостовірне декларування доходів, ризики щодо скасування цього закону є мінімальними.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

3 грудня в парламенті зареєстрували третій проект закону про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

Однак у НАЗК заявили, що незадоволені новим законопроєктом про е-декларування. В агентстві вважають, що він створить "санаторні" умови для корупціонерів.

4 грудня Рада відновила кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях, яка була скасована 27 листопада рішенням Конституційного суду.

Конституційний суд чиновники декларацїї Кримінальна відповідальність Верховна Рада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Рада прийняла закон, що спрощує доступ до вакцини від COVID-19
04 грудня 2020, 14:11
Рада відновила кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях
04 грудня 2020, 13:18
Підприємці після акції під парламентом йдуть маршем до Офісу Зеленського
04 грудня 2020, 12:44
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Токсичний ендшпіль: як відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Тернопільську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »