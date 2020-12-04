Закрытые из-за решения КСУ дела деклараций чиновников поновлять не будут

Чиновники, дела которых были закрыты, не понесут юридической ответственности

Чиновники, дела которых были закрыты, не понесут юридической ответственности

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Дела по недостоверном декларированию чиновников, которые были закрыты после решения Конституционного суда, не будут восстанавливать.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский, передает RegioNews.

Относительно тех дел, по которым проводилось досудебное расследование и которые после решения КСУ были закрыты, то никакой юридической ответственности уже не будет. Потому что может быть только юридическая ответственность за те действия, которые совершены после того, как эта норма вступит в силу", - рассказал Вениславский.

Он добавил, что она вступит в силу на следующей неделе, когда президент подпишет новый закон.

Также Вениславский отметил, что после восстановления ответственности за недостоверное декларирование доходов, риски отмены этого закона минимальны.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование.

3 декабря в парламенте зарегистрировали третий проект закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

Однако в НАПК заявили, что недовольны новым законопроектом о е-декларировании. В агентстве считают, что он создаст "санаторные" условия для коррупционеров.

4 декабря Рада возобновила уголовную ответственность за ложь в декларациях, которая была отменена 27 ноября решением Конституционного суда.