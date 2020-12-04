У НАЗК незадоволені новим законопроєктом про е-декларування

В агентстві вважають, що він створить "санаторні" умови для корупціонерів

В агентстві вважають, що він створить "санаторні" умови для корупціонерів

Фото: з відкритих джерел

В Національному агентстві з запобігання корупції вважають, що поданий на розгляд парламенту законопроєкт №4460-д створить "санаторні" умови для перебування корупціонерів, оскільки не передбачає позбавлення волі.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби НАЗК.

"НАЗК зазначає, що цей законопроєкт так само не передбачає позбавлення волі ані за умисне декларування недостовірної інформації, ані за умисне неподання декларації. Щоправда, особи, які умисно зазначать недостовірних відомостей аж на 4000 неоподатковуваних мінімумів (а це - 8,4 млн грн) можуть отримати покарання у вигляді обмеженням (але не позбавлення) волі на строк до 2 років", - йдеться у повідомленні.

Тобто, як наголосили у НАЗК, максимальне покарання - перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва. Також через 6 місяців може бути розглянута можливість щодо взяття цієї особи на реєстрацію - їй більше не потрібно буде перебувати в центрі, а лише час від часу приходити до нього.

Корупціонер може умисно приховати інформацію про картину Пабло Пікассо або найдорожчу яхту у світі та отримати за це максимум два роки "санаторних умов". Впевнений, що така пропозиція Комітету не відповідає запиту українського суспільства", - зазначає голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, 3 грудня в парламенті зареєстрували третій проєкт закону про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.