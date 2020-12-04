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04 грудня 2020, 14:43 976

СБУ виявила мережу інтернет-агітаторів, яка діяла в трьох областях

04 грудня 2020, 14:43 976
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Вони поширювали заклики до захоплення влади та зміни державного кордону України
Вони поширювали заклики до захоплення влади та зміни державного кордону України
Фото: СБУ
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Працівники Служби безпеки України виявили міжрегіональну мережу агітаторів, які діяли у Дніпрі, Черкасах та в Сумській області, і займалися поширенням закликів, які становлять загрозу державній безпеці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області співробітниками СБУ досліджуються факти причетності керівника двох громадських об’єднань до розміщення на сторінках однієї із соцмереж матеріалів щодо повалення конституційного ладу та закликів до створення так званих "спеціальних територіальних громад народовладдя”, - йдеться в повідомленні.

Також СБУ затримала мешканців Черкас та Роменського району Сумської області, які в соцмережах розміщували матеріали щодо зміни меж державного кордону та закликали до захоплення державної влади.

Слідчі органів безпеки задокументували, що вказані матеріали останні отримували з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань”, - додали в СБУ.

Фігурантам повідомили про підозру в спробах повалення конституційного ладу, захоплення державної влади і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Нагадаємо, 3 грудня, співробітники Служби безпеки України провели обшуки в приміщеннях концерну "Укроборонпром" та компанії концерну "Укрспецекспорт".

СБУ затримання агітація державна зрада пропаганда
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