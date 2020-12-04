СБУ обнаружила сеть интернет-агитаторов, которая действовала в трех областях

Они распространяли призывы к захвату власти и изменению государственной границы Украины

Они распространяли призывы к захвату власти и изменению государственной границы Украины

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили межрегиональную сеть агитаторов, которые действовали в Днепре, Черкассах и в Сумской области, и занимались распространением призывов, которые представляют угрозу государственной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В Днепропетровской области сотрудниками СБУ исследуются факты причастности руководителя двух общественных объединений к размещению на страницах одной из соцсетей материалов по свержению конституционного строя и призывов к созданию так называемых "специальных территориальных общин народовластия", - говорится в сообщении.

Также СБУ задержала жителей Черкасс и Роменского района Сумской области, которые в соцсетях размещали материалы по изменению государственной границы и призвали к захвату государственной власти.

Следователи органов безопасности задокументировали, что указанные материалы последние получали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований", - добавили в СБУ.

Фигурантам сообщили о подозрении в попытках свержения конституционного строя, захвата государственной власти и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, 3 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях концерна "Укроборонпром" и компании концерна "Укрспецэкспорт".