СБУ обнаружила сеть интернет-агитаторов, которая действовала в трех областях
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили межрегиональную сеть агитаторов, которые действовали в Днепре, Черкассах и в Сумской области, и занимались распространением призывов, которые представляют угрозу государственной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
В Днепропетровской области сотрудниками СБУ исследуются факты причастности руководителя двух общественных объединений к размещению на страницах одной из соцсетей материалов по свержению конституционного строя и призывов к созданию так называемых "специальных территориальных общин народовластия", - говорится в сообщении.
Также СБУ задержала жителей Черкасс и Роменского района Сумской области, которые в соцсетях размещали материалы по изменению государственной границы и призвали к захвату государственной власти.
Следователи органов безопасности задокументировали, что указанные материалы последние получали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований", - добавили в СБУ.
Фигурантам сообщили о подозрении в попытках свержения конституционного строя, захвата государственной власти и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Напомним, 3 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях концерна "Укроборонпром" и компании концерна "Укрспецэкспорт".