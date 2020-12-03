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03 грудня 2020, 15:30 60

СБУ прийшла із обшуками в "Укроборонпром" - що відомо

03 грудня 2020, 15:30 60
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Обшуки пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів
Обшуки пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів
Фото: СБУ
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Сьогодні, 3 грудня працівники Служби безпеки України проводять обшуки в приміщеннях концерну "Укроборонпром" та компанії концерну "Укрспецекспорт".

Про це повідомили у пресслужбі "Укроборонпрому", передає RegioNews.

Відомо, що обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Києва і пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів.

Співробітниками СБУ проводяться обшуки в приміщеннях концерну і компанії-спецекспортера "Укрспецекспорт", яка є учасником концерну. Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Києва", - йдеться в повідомленні.

В "Укроборонпромі" розповіли, що забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям і надають слідчим всю інформацію та документи.

Також пресслужба повідомила, що концерн і компанія-спецекспортер працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, ексглава Херсонської ОДА Юрій Гусєв призначений гендиректором Укроборонпрому, відповідний указ підписав президент.

Він заявив, що "Укроборонпром" припинить існування вже у наступному році.

обшуки СБУ слідство корупція Укроборонпром
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