СБУ прийшла із обшуками в "Укроборонпром" - що відомо

Обшуки пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів

Обшуки пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів

Фото: СБУ

Сьогодні, 3 грудня працівники Служби безпеки України проводять обшуки в приміщеннях концерну "Укроборонпром" та компанії концерну "Укрспецекспорт".

Про це повідомили у пресслужбі "Укроборонпрому", передає RegioNews.

Відомо, що обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Києва і пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів.

Співробітниками СБУ проводяться обшуки в приміщеннях концерну і компанії-спецекспортера "Укрспецекспорт", яка є учасником концерну. Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Києва", - йдеться в повідомленні.

В "Укроборонпромі" розповіли, що забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям і надають слідчим всю інформацію та документи.

Також пресслужба повідомила, що концерн і компанія-спецекспортер працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, ексглава Херсонської ОДА Юрій Гусєв призначений гендиректором Укроборонпрому, відповідний указ підписав президент.

Він заявив, що "Укроборонпром" припинить існування вже у наступному році.