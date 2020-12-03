СБУ прийшла із обшуками в "Укроборонпром" - що відомо
Сьогодні, 3 грудня працівники Служби безпеки України проводять обшуки в приміщеннях концерну "Укроборонпром" та компанії концерну "Укрспецекспорт".
Про це повідомили у пресслужбі "Укроборонпрому", передає RegioNews.
Відомо, що обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Києва і пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів.
Співробітниками СБУ проводяться обшуки в приміщеннях концерну і компанії-спецекспортера "Укрспецекспорт", яка є учасником концерну. Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду Києва", - йдеться в повідомленні.
В "Укроборонпромі" розповіли, що забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям і надають слідчим всю інформацію та документи.
Також пресслужба повідомила, що концерн і компанія-спецекспортер працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, ексглава Херсонської ОДА Юрій Гусєв призначений гендиректором Укроборонпрому, відповідний указ підписав президент.
Він заявив, що "Укроборонпром" припинить існування вже у наступному році.