Корупція заступника Єрмака Татарова: у Венедіктової відповіли на звинувачення НАБУ в зриві спецоперації

Вчора, 2 грудня в НАБУ заявили, що Венедіктова вивела зі справи прокурорів напередодні врученні підозри працівникові Офісу президента

Вчора, 2 грудня в НАБУ заявили, що Венедіктова вивела зі справи прокурорів напередодні врученні підозри працівникові Офісу президента

Фото: із відкритих джерел

В Офісі генерального прокурора заявили, що коли змінювали слідчих САП у справі квартир для Нацгвардії, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, діяли "виключно у межах закону та визначених повноважень".

Відповідна заява оприлюднена на сайті Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

У Венедіктової заявили, що змінили 1 грудня групу прокурорів у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України, яка розслідується детективами НАБУ "у зв’язку з тим, що справа набула резонансного статусу”

З метою забезпечення швидкого, повного, неупередженого, всебічного та ефективного дослідження усіх обставин кримінального провадження, Генеральним прокурором дійсно було прийнято рішення про включення Генерального прокурора до складу групи”, - йдеться в повідомленні ОГПУ.

Також в Офісі генпрокурора пояснили, що включили до складу групи прокурорів в.о. керівника САП Максима Грищука і призначили старшим групи начальника управління САП Андрія Довганя "з метою досягнення ефективного досудового розслідування та вивчення обставин справи по суті”.

Також у Венедіктової заявляють, що такі дії Генпрокурора відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, не потребували жодних узгоджень з жодною особою або органом досудового розслідування.

В заяві зазначається, що зміна групи прокурорів "не впливає на проведення слідчих розшукових дій в рамках досудового розслідування кримінального провадження”.

В Офісі генерального прокурора також заявили, що офіційна заява НАБУ про зрив спецоперації із вручення підозри заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яка була розміщена на сайті НАБУ, є спробою "публічної дискредитації, як керівника правоохоронного органу, так і його працівників.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.