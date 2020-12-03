Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін

Водночас, за словами Шабуніна, генпрокурор Ірина Венедіктова є лише пішаком у цій справі

Водночас, за словами Шабуніна, генпрокурор Ірина Венедіктова є лише пішаком у цій справі

Фото з відкритих джерел

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін переконаний, що саме президент Володимир Зеленський стоїть за тим, щоб заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров залишався на своїй посаді попри те, що НАБУ розслідує проти нього справу, яка стосується можливої причетності його до фальсифікації експертизи у справі нардепа минулих скликань та забудовника Максима Микитася.

Про це Шабунін написав у Facebook, інформує RegioNews.

Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського. І цим рішенням президент стріляє собі та країні в голову. Можна було дискутувати, чи за його наказом Венедіктова нищить справу Роттердаму+, захищає потвор з ОАСКу і Бахматюка, блокує провадження по "ПриватБанку" і т.д. Захищати Татарова - це однозначно на всі 100% свідоме рішення Зеленського", - зауважив Шабунін.

Він додав, що це розуміють всі міжнародні гравці.

Минулого тижня президент з Єрмаком чесно дивилися в очі послам G7 і переконували, що вони з дєтства за НАБУ. Потім рускі проводять спецоперацію вустами Татарова, виставляючи президента України або брехуном, або нікчемою", - написав він.

Шабунін наголосив, що західні союзники не очікували того, що Зеленський не звільнить Татарова.

"Бо це означає, що за два дні до того президент послам в очі брехав про відданість зобов’язанням по НАБУ. Далі більше: вже за кілька днів генпрокурорка Зеленського зриває вручення Татарову підозри від НАБУ/САП. Для всіх міжнародників очевидно, що Венедіктова ніхто і звати її ніяк. Для всіх очевидно, що це було рішення Зеленського з Єрмаком", - переконаний голова правління громадської організації "Центр протидії корупції".

Шабунін наголосив, що "Зеленський не просто залишив у власному офісі російську консерву, він захищає цю консерву від покарання за очевидний корупційний злочин".

Це означає, що Зеленському на Заході перестануть вірити від слова зовсім. Там і так довіра останнім часом трималася на соплях. А тепер її не буде впринципі", - повідомив він.

Також голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" вважає, що у підсумку західної допомоги не буде, а "Зеленському доведеться брати гроші російські".

І ОП (вже зараз пропрацьовуючи ці варіанти) переконане, що українці через це на вулицю не вийдуть. Вийдуть. В Києві вийдуть точно. А Зеленський буде цьому щиро здивованим: десь як Кучма в 2004 і Янукович в 2013", - обурився Шабунін.

Також він зазначив, що всю ситуацію з захистом Татарова добре розуміють журналісти, а "значить про захист особисто Зеленським свого корупціонера дізнається вся країна".

Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського. І цим рішенням президент стріляє собі та країні в голову.... Posted by Vitaliy Shabunin on Thursday, December 3, 2020

Нагадаємо, раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.