Защищать Татарова от НАБУ - это личное решение Зеленского, - Шабунин

В то же время, по словам Шабунина, генпрокурор Ирина Венедиктова является лишь пешкой в этом деле

В то же время, по словам Шабунина, генпрокурор Ирина Венедиктова является лишь пешкой в этом деле

Фото из открытых источников

Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин убежден, что именно президент Владимир Зеленский стоит за тем, чтобы заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров оставался на своей должности, несмотря на то, что НАБУ расследует против него дело, которое касается возможной его причастности к фальсификации экспертизы по делу нардепа прошлых созывов и застройщика Максима Микитася.

Об этом Шабунин написал в Facebook, информирует RegioNews.

Защищать Татарова от НАБУ - это личное решение Зеленского. И этим решением президент стреляет себе и стране в голову. Можно было дискутировать, или по его приказу Венедиктова уничтожает дело Роттердама+, защищает чудовищ с ОАСКа и Бахматюка, блокирует производство по "ПриватБанку" и т.д. Защищать Татарова - это однозначно на все 100% сознательное решение Зеленского", - отметил Шабунин.

Он добавил, что это понимают все международные игроки.

На прошлой неделе президент с Ермаком честно смотрели в глаза послам G7 и убеждали, что они с детства за НАБУ. Потом русские проводят спецоперацию устами Татарова, выставляя президента Украины или лжецом, или ничтожеством", - написал он.

Шабунин подчеркнул, что западные союзники не ожидали того, что Зеленский не уволит Татарова.

"Потому что это означает, что за два дня до того президент послам в глаза врал о приверженности обязательствам по НАБУ. Дальше больше: уже за несколько дней генпрокурор Зеленского срывает вручения Татарову подозрения от НАБУ/САП. Для всех международников очевидно, что Венедиктова никто и звать ее никак. Для всех очевидно, что это было решение Зеленского с Ермаком", - убежден председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Шабунин подчеркнул, что "Зеленский не просто оставил в собственном офисе российскую консерву, он защищает эту консерву от наказания за очевидное коррупционное преступление".

Это означает, что Зеленскому на Западе перестанут верить от слова совсем. Там и так доверие в последнее время держалось на соплях. А теперь его не будет в принципе", - сообщил он.

Также председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" считает, что в итоге западной помощи не будет, а "Зеленскому придется брать российские деньги".

И ОП (уже сейчас прорабатывает эти варианты) убеждено, что украинцы за это на улицу не выйдут. Выйдут. В Киеве выйдут точно. А Зеленский будет этому искренне удивлен: как Кучма в 2004 и Янукович в 2013", - возмутился Шабунин.

Также он отметил, что всю ситуацию с защитой Татарова хорошо понимают журналисты, а "значит о защите лично Зеленским своего коррупционера узнает вся страна".

Защищать Татарова от НАБУ - это личное решение Зеленского. И этим решением президент стреляет себе и стране в голову.... Posted by Vitaliy Shabunin on Thursday, December 3, 2020

Напомним, ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.