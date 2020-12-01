Єрмак призначив своїм позаштатним радником Олексія Арестовича

Арестович радитиме з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони

Арестович радитиме з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу президента.

Серед завдань Арестовича, зазначається на сайті президента, будуть "узгодження позицій профільних відомств і напрацювання "єдиного голосу".

Представляючи Арестовича, Єрмак зазначив, що в українському інформаційному просторі тиражується "багато фейків, викривленої інформації та необґрунтованих звинувачень, на які потрібно вчасно та якісно реагувати".

Завдання пана Арестовича – надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми – єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну, - сказав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що Олексія Арестовича призначили речником української делегації в ТКГ.