Новий поворот у справі Микитася: заступника Єрмака Татарова звинуватили в корупції

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров може бути причетний до передачі хабара у справі квартир для Нацгвардії

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров може бути причетний до передачі хабара у справі квартир для Нацгвардії

Фото: із відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро сьогодні, 1 грудня повідомило про чергову підозру колишньому власнику "Укрбуду" Максиму Микитасю, тепер його підозрюють у наданні хабаря у справі квартир для Нацгвардії. За даними ЗМі, до цієї справи також може бути причетний заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олег Татаров.

Про це в Telegram повідомив журналіст і народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко, а також пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Відомо, що Микитася підозрюють у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

Ще одним підозрюваним у справі є заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Вчора, 30 листопада, йому повідомили про підозру у отриманні неправомірної вигоди.

Колишній народний депутат, діючи у змові з експосадовцем державної компанії "Укрбуд”, домовився із заступником директора ДНДЕКЦ про внесення недостовірних даних до експертизи таким чином, щоб різниця у ринковій вартості між ЖК на Печерську і на околиці Києва була мінімальною – 7 млн грн замість 81 млн грн. В обмін на це, посадовець ДНДЕКЦ отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн”, - повідомили в НАБУ.

Сергій Лещенко також повідомив, що згідно із даними "Української правди", посередником у передачі хабара міг бути тодішній глава юридичного департаменту фірми-забудовника Микитася Олег Татаров, зараз він обіймає посаду заступника керівника Офісу президента.

За даними НАБУ, Микитась домовився з експертом ще на етапі розслідування, щоб сума збитків зменшилася з 81 млн грн до 7 млн грн. На той момент справу вела поліція, в рядах якої трудився експерт, і де широкі зв'язки мав Татаров”, - повідомив Лещенко.

Лещенко зазначив, що згідно із інформацією з сайту МВС, у директора ДНДЕКЦ є три заступники, однак лише в декларації заступника на ім'я Костянтин Дубонос є машиномісце, яке було придбане 2017 року. Сергій Лещенко припускає, що саме він фігурує в цій справі.

Нагадаємо, 14 травня Вищий антикорупційний суд відправив на цілодобовий домашній арешт ексдепутата і колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася, якого підозрюють у зловживаннях з квартирами для Нацгвардії.

Справа стосується угоди між МВС та "Укрбудом" про будівництво житлового комплексу у центрі Києва, згідно із якою, замість користування землею, МВС мало отримати 50 квартир та 30 паркомісць у цьому комплексі. У 2016 – 2017 роках "Укрбуд" уклав угоди вже із Нацгвардією про заміну нерухомості, однак Максим Микитась обміняв квартири в будинку в центрі Києва на квартири, які розташовані на околиці столиці. За даними слідства, різниця в ціні становила понад 81 мільйон гривень.

Також ми писали, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.