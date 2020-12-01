12:08  01 грудня
Керівник лікарні, де померли пацієнти на ШВЛ, пішов на лікарняний
11:49  01 грудня
У ЦВК повідомили, коли відбудуться повторні вибори мера Конотопа
18:31  01 грудня
Бойовики провокували наших бійців обстрілом
UA | RU
UA | RU
01 грудня 2020, 17:43 311

Новий поворот у справі Микитася: заступника Єрмака Татарова звинуватили в корупції

01 грудня 2020, 17:43 311
Читайте также на русском языке
Заступник голови Офісу президента Олег Татаров може бути причетний до передачі хабара у справі квартир для Нацгвардії
Заступник голови Офісу президента Олег Татаров може бути причетний до передачі хабара у справі квартир для Нацгвардії
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Національне антикорупційне бюро сьогодні, 1 грудня повідомило про чергову підозру колишньому власнику "Укрбуду" Максиму Микитасю, тепер його підозрюють у наданні хабаря у справі квартир для Нацгвардії. За даними ЗМі, до цієї справи також може бути причетний заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олег Татаров.

Про це в Telegram повідомив журналіст і народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко, а також пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Відомо, що Микитася підозрюють у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

Ще одним підозрюваним у справі є заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Вчора, 30 листопада, йому повідомили про підозру у отриманні неправомірної вигоди.

Колишній народний депутат, діючи у змові з експосадовцем державної компанії "Укрбуд”, домовився із заступником директора ДНДЕКЦ про внесення недостовірних даних до експертизи таким чином, щоб різниця у ринковій вартості між ЖК на Печерську і на околиці Києва була мінімальною – 7 млн грн замість 81 млн грн. В обмін на це, посадовець ДНДЕКЦ отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн”, - повідомили в НАБУ.

Сергій Лещенко також повідомив, що згідно із даними "Української правди", посередником у передачі хабара міг бути тодішній глава юридичного департаменту фірми-забудовника Микитася Олег Татаров, зараз він обіймає посаду заступника керівника Офісу президента.

За даними НАБУ, Микитась домовився з експертом ще на етапі розслідування, щоб сума збитків зменшилася з 81 млн грн до 7 млн грн. На той момент справу вела поліція, в рядах якої трудився експерт, і де широкі зв'язки мав Татаров”, - повідомив Лещенко.

Лещенко зазначив, що згідно із інформацією з сайту МВС, у директора ДНДЕКЦ є три заступники, однак лише в декларації заступника на ім'я Костянтин Дубонос є машиномісце, яке було придбане 2017 року. Сергій Лещенко припускає, що саме він фігурує в цій справі.

Нагадаємо, 14 травня Вищий антикорупційний суд відправив на цілодобовий домашній арешт ексдепутата і колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася, якого підозрюють у зловживаннях з квартирами для Нацгвардії.

Справа стосується угоди між МВС та "Укрбудом" про будівництво житлового комплексу у центрі Києва, згідно із якою, замість користування землею, МВС мало отримати 50 квартир та 30 паркомісць у цьому комплексі. У 2016 – 2017 роках "Укрбуд" уклав угоди вже із Нацгвардією про заміну нерухомості, однак Максим Микитась обміняв квартири в будинку в центрі Києва на квартири, які розташовані на околиці столиці. За даними слідства, різниця в ціні становила понад 81 мільйон гривень.

Також ми писали, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Нацгвардія Офіс президента кримінальна справа МВС корупція Укрбуд Максим Микитась Олег Татаров
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Антикорупціонери вимагають ліквідації Мінрегіону та ДАБІ
01 грудня 2020, 14:20
Головного інспектора митного посту "Яворів" затримали за систематичні хабарі
01 грудня 2020, 14:13
У НАБУ розслідують справу стосовно заступника голови ОП Татарова
01 грудня 2020, 13:56
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
Всі відео »
Миколаєв після виборів: як і з ким Сєнкевичу знову доведеться домовлятись вже у новій міськраді
"Велике будівництво" на Волині: як Коломойський з Палицею і Єрмак з Тимошенком поділять програму Зеленського
Всі публікації »
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Всі блоги »