Цього року НАЗК виявило незадекларованого майна майже на 500 мільйонів
З початку року НАЗК було складено 626 протоколів щодо виявлених порушень
З початку року НАЗК було складено 626 протоколів щодо виявлених порушень
Менш ніж за 10 місяців поточного року Національне агентство з питань запобігання корупції виявило незадекларованого майна на 497 млн грн.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.
Так, зазначається, що з початку року НАЗК було складено 626 протоколів щодо виявлених порушень.
Також наголошується, що майже 900 млн грн було передано правоохоронцям матеріалів про незадекларовану інформацію, яку приховала колишня команда НАЗК.
ТОП-10 досягнень НАЗК у 2020 році Цього місяця серед пріоритетів Верховної Ради України – відновлення кримінальної...Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК on Tuesday, December 1, 2020
Нагадаємо, у НАЗК хочуть, щоб за брехню у декларації на понад 1 млн гривень саджали до в'язниці.
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