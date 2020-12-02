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02 грудня 2020, 14:50 36

Цього року НАЗК виявило незадекларованого майна майже на 500 мільйонів

02 грудня 2020, 14:50 36
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З початку року НАЗК було складено 626 протоколів щодо виявлених порушень
З початку року НАЗК було складено 626 протоколів щодо виявлених порушень
Фото з відкритих джерел
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Менш ніж за 10 місяців поточного року Національне агентство з питань запобігання корупції виявило незадекларованого майна на 497 млн грн.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Так, зазначається, що з початку року НАЗК було складено 626 протоколів щодо виявлених порушень.

Також наголошується, що майже 900 млн грн було передано правоохоронцям матеріалів про незадекларовану інформацію, яку приховала колишня команда НАЗК.

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Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК on Tuesday, December 1, 2020

Нагадаємо, у НАЗК хочуть, щоб за брехню у декларації на понад 1 млн гривень саджали до в'язниці.

Україна НАЗК перевірки декларацїї корупція
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