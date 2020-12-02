Зеленський погодився, що ДУС потрібен керівник
Співбесіди з кандидатами на посаду керівника Державного управління справами проводитиме керівник апарату ОП.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.
Президент підписав розпорядження про "Питання призначення на вакантну посаду Керівника Державного управління справами".
У розпорядженні констатується необхідність забезпечення виконання Державним управлінням справами визначених завдань і функцій на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Президент погоджується з потребою призначення на вакантну посаду Керівника Державного управління справами шляхом укладення в установленому порядку контракту.
Уповноваженою особою для проведення співбесіди з кандидатами на вакантну посаду Керівника Державного управління справами визначено Керівника Апарату Офісу Президента України Олексія Дніпрова.
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