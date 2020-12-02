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02 грудня 2020, 12:25 7

Зеленський погодився, що ДУС потрібен керівник

02 грудня 2020, 12:25 7
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Президент підписав розпорядження про співбесіди на вакантну посаду
Президент підписав розпорядження про співбесіди на вакантну посаду
Фото з відкритих джерел
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Співбесіди з кандидатами на посаду керівника Державного управління справами проводитиме керівник апарату ОП.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Президент підписав розпорядження про "Питання призначення на вакантну посаду Керівника Державного управління справами".

У розпорядженні констатується необхідність забезпечення виконання Державним управлінням справами визначених завдань і функцій на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Президент погоджується з потребою призначення на вакантну посаду Керівника Державного управління справами шляхом укладення в установленому порядку контракту.

Уповноваженою особою для проведення співбесіди з кандидатами на вакантну посаду Керівника Державного управління справами визначено Керівника Апарату Офісу Президента України Олексія Дніпрова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський планує звільнити ще чотирьох глав ОДА: ЗМІ дізналися, хто на черзі.

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