Засідання міськради Харкова може пройти без Кернеса, депутати змінили регламент

Кернес досі перебуває на лікуванні в Німеччині

Кернес досі перебуває на лікуванні в Німеччині

Фото: із відкритих джерел

Депутати міської ради Харкова ухвалили рішення про зміну регламенту засідань, тепер вони можуть провести першу сесію без мера Геннадія Кернеса.

Відповідне рішення сьогодні, 2 грудня депутати попереднього скликання прийняли під час 38-го засідання Харківської міськради, передає RegioNews.

За ці зміни проголосували 53 депутати, проти - 7, утрималися - 2.

Згідно із рішенням, у випадку, коли обраний міський голова із поважних причин не може взяти участь в першому засіданні новообраної міської ради, депутати оберуть головуючого більшістю голосів.

Він буде вести сесії міськради до обрання секретаря, якого згідно із законом, повинен призначати мер.

Якщо міський голова таких пропозицій не вносив, вибирається президія з 3-5 чоловік, які по черзі будуть проводити сесії міськради до обрання секретаря.

Нагадаємо, раніше у міській раді Харкова повідомляли, що голову міста очікують до середини грудня.

4 листопада міська ТВК оголосила Геннадія Кернеса міським головою - він переміг у першому турі з результатом 60,34%.

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