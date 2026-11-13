Майже півмісячна норма опадів за пів доби: в Ужгороді підтопило вулиці

Фото: Фб група "Ужгород"

В Ужгороді у п’ятницю, 13 листопада, внаслідок інтенсивних опадів підтопило низку вулиць. На окремих ділянках міста суттєво ускладнився рух автомобілів. Зокрема, вода знову затопила переїзд під залізничним мостом на вулиці Василя Шпеника

Про це повідомляють очевидці у соцмережах, місцеві ЗМІ та Ужгородська міська рада, передає RegioNews .

Вода залила проїжджу частину на кількох вулицях у різних районах міста.

Через накопичення дощової води підтопило також автомобільний переїзд під залізничним мостом на вулиці Василя Шпеника.

Опівдні цю ділянку огородили для безпеки водіїв.

У міській раді пояснили, що причиною підтоплень стала велика кількість опадів, з якою не справляється міська каналізаційна система.

"За останні пів доби випала майже півмісячна норма опадів. Маємо трубопроводи, які не справляються з такою кількістю опадів. Наразі направлені бригади для усунення наслідків, заплановано прочистку решіток та зливоприймачів, де є накопичення та застій води. Ситуацію ускладнює падолист — листя заважає стоку води", — повідомила начальниця департаменту житлово-комунального господарства Ужгородської міськради Олександра Турянчик.

Наразі комунальні служби працюють над усуненням наслідків негоди.

Нагадаємо, що у травні на Київщину обрушилася потужна негода: через сильні грози, зливи та град низка районів столиці та області опинилися під водою.