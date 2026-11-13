20:58  13 листопада
У Києві встановили ще одне мобільне укриття: де воно знаходиться
20:30  13 листопада
Відключення світла на вихідних: в Укренерго назвали графіки
19:55  13 листопада
На Волині 19-річний водій на смерть збив 14-річного хлопчика
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2026, 20:32

Майже півмісячна норма опадів за пів доби: в Ужгороді підтопило вулиці

13 листопада 2026, 20:32
Читайте также на русском языке
Фото: Фб група "Ужгород"
Читайте также
на русском языке

В Ужгороді у п’ятницю, 13 листопада, внаслідок інтенсивних опадів підтопило низку вулиць. На окремих ділянках міста суттєво ускладнився рух автомобілів. Зокрема, вода знову затопила переїзд під залізничним мостом на вулиці Василя Шпеника

Про це повідомляють очевидці у соцмережах, місцеві ЗМІ та Ужгородська міська рада, передає RegioNews.

Вода залила проїжджу частину на кількох вулицях у різних районах міста.

Через накопичення дощової води підтопило також автомобільний переїзд під залізничним мостом на вулиці Василя Шпеника.

Опівдні цю ділянку огородили для безпеки водіїв.

У міській раді пояснили, що причиною підтоплень стала велика кількість опадів, з якою не справляється міська каналізаційна система.

"За останні пів доби випала майже півмісячна норма опадів. Маємо трубопроводи, які не справляються з такою кількістю опадів. Наразі направлені бригади для усунення наслідків, заплановано прочистку решіток та зливоприймачів, де є накопичення та застій води. Ситуацію ускладнює падолист — листя заважає стоку води", — повідомила начальниця департаменту житлово-комунального господарства Ужгородської міськради Олександра Турянчик.

Наразі комунальні служби працюють над усуненням наслідків негоди.

Нагадаємо, що у травні на Київщину обрушилася потужна негода: через сильні грози, зливи та град низка районів столиці та області опинилися під водою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Ужгород опади вулиця потоп дощ
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
На Київщині зенітники вперше збили російську "Герань-5" із ПЗРК RBS-70
13 листопада 2026, 22:08
Удар по Сумщині: під вогнем опинився житловий сектор - є поранені
13 листопада 2026, 21:50
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 50, серед них восьмеро дітей
13 листопада 2026, 21:43
На Харківщині чоловік втік з СІЗО та ховався на кладовищі
13 листопада 2026, 21:35
На Київщині росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів за тиждень
13 листопада 2026, 21:15
У Києві встановили ще одне мобільне укриття: де воно знаходиться
13 листопада 2026, 20:58
Путіну потрібна ця війна: він її не соромиться
13 листопада 2026, 20:45
Відключення світла на вихідних: в Укренерго назвали графіки
13 листопада 2026, 20:30
На Чернігівщині чоловік через ревнощі хотів помститись підпалом, але переплутав адреси
13 листопада 2026, 20:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Віктор Андрусів
Віктор Шлінчак
Всі блоги »