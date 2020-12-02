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02 декабря 2020, 14:51 230

Заседание горсовета Харькова может пройти без Кернеса, депутаты изменили регламент

02 декабря 2020, 14:51 230
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Кернес до сих пор находится на лечении в Германии
Фото: из открытых источников
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Депутаты городского совета Харькова приняли решение об изменении регламента заседаний, теперь они могут провести первую сессию без мэра Геннадия Кернеса.

Соответствующее решение сегодня, 2 декабря депутаты предыдущего созыва приняли во время 38-го заседания Харьковского горсовета, передает RegioNews.

За эти изменения проголосовали 53 депутата, против - 7, воздержались - 2.

Согласно решению, в случае, когда избранный городской голова по уважительным причинам не может принять участие в первом заседании новоизбранного городского совета, депутаты выберут председательствующего большинством голосов.

Он будет вести сессии горсовета до избрания секретаря, которого по закону, должен назначать мэр.

Если мэр таких предложений не вносил, выбирается президиум из 3-5 человек, которые по очереди будут проводить сессии горсовета до избрания секретаря.

Напомним, ранее в городском совете Харькова сообщали, что главу города ожидают к середине декабря.

4 ноября городская ТИК объявила Геннадия Кернеса городским главой - он победил в первом туре с результатом 60,34%.

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Харьков горсовет сессия Геннадий Кернес депутаты
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