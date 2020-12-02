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02 грудня 2020, 13:59 15

Голова Одеської ОДА має намір відновити "вертикаль влади" в регіоні

02 грудня 2020, 13:59 15
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У цьому рішенні його підтримав мер Одеси Труханов
Фото: з відкритих джерел
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Голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький під час відвідування сесії Одеської міської ради заявив про необхідність "відновлення владної вертикалі".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відео з засідання міської ради.

Необхідно збудувати вертикаль взаємодії між Кабінетом міністрів, обласною адміністрацією, районами, зокрема Одеським районом, міською радою", – сказав Гриневецький.

Він зазначив, що взаємодія між органами влади різного рівня дасть можливість реалізувати великі інфраструктурні та інвестиційні проєкти в Одесі та області.

Водночас міський голова Одеси Геннадій Труханов зазначив, що "вперше за роки незалежності в Одеси з'явилася унікальна можливість об'єднати зусилля (з ОДА – ред), і реалізувати ті проєкти, які не вдавалося реалізувати 29 років".

Раніше повідомлялося, що перша сесія Одеської обласної ради VII скликання відбудеться 4 грудня.

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