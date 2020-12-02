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02 грудня 2020, 12:13 6

Рада дозволила дітям-сиротам жити у прийомних сім'ях до 23 років

02 грудня 2020, 12:13 6
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Законопроєкт №3594 підтримали 317 народних депутатів
Законопроєкт №3594 підтримали 317 народних депутатів
Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №3594, яким в країні дозволили дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, що мають інвалідність, жити у прийомних сім'ях до 23-річного віку.

Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів України, передає RegioNews.

Так, документ пропонує змінити Сімейний кодекс України та Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", що дозволить особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність, проживати та виховуватися у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку.

Зазначається, що дозвіл на проживання буде діяти незалежно від того, навчаються вони в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах вищої освіти.

Нагадаємо, сьогодні Рада посилила відповідальність за продаж електронних сигарет дітям.

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