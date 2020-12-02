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02 грудня 2020, 13:40 14

Призначена дата першої сесії нової Одеської облради

02 грудня 2020, 13:40 14
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Перша сесія Одеської обласної ради VIIІ скликання відбудеться 4 грудня
Перша сесія Одеської обласної ради VIIІ скликання відбудеться 4 грудня
Фото з відкритих джерел
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Оприлюднена постанова Одеської ОТВК «Про скликання першої сесії новообраної Одеської обласної ради VIIІ скликання».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Одеської облради.

Проведення першої сесії Одеської обласної ради VIIІ скликання заплановано 4 грудня 2020 року об 11 годині.

Це відбудеться відповідно до постанови Одеської обласної територіальної виборчої комісії №174 "Про скликання першої сесії новообраної Одеської обласної ради VIIІ скликання"

Місце проведення: зала засідань Одеської обласної ради (м. Одеса, пр. Шевченка, 4, третій поверх).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутатів Дніпропетровської облради вчили голосувати.

сесія Одеська область облрада ТВК вибори
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