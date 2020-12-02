Призначена дата першої сесії нової Одеської облради
Перша сесія Одеської обласної ради VIIІ скликання відбудеться 4 грудня
Перша сесія Одеської обласної ради VIIІ скликання відбудеться 4 грудня
Оприлюднена постанова Одеської ОТВК «Про скликання першої сесії новообраної Одеської обласної ради VIIІ скликання».
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Одеської облради.
Проведення першої сесії Одеської обласної ради VIIІ скликання заплановано 4 грудня 2020 року об 11 годині.
Це відбудеться відповідно до постанови Одеської обласної територіальної виборчої комісії №174 "Про скликання першої сесії новообраної Одеської обласної ради VIIІ скликання"
Місце проведення: зала засідань Одеської обласної ради (м. Одеса, пр. Шевченка, 4, третій поверх).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутатів Дніпропетровської облради вчили голосувати.
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