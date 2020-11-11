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У міській раді Харкова розказали, коли повернеться Кернес
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11 листопада 2020, 10:02 976

У міській раді Харкова розказали, коли повернеться Кернес

11 листопада 2020, 10:02 976
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Голову міста очікують до середини грудня
Голову міста очікують до середини грудня
Фото: з відкритих джерел
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Мер Харкова Геннадій Кернес планує повернутися у місто до старту роботи нової міськради. 

Як передає RegioNews, про це повідомив спікер Харківської міськради Юрій Сидоренко телеканалу "Україна24".

До першої сесії, яка відбудеться не пізніше середини грудня, він повинен бути тут", - зазначив він.

Сидоренко також прокоментував кримінальну справу про зникнення Кернеса.

Гумор приходить поступово. Адже коли його поховали вперше - було не до жартів. А коли це вже п’яте або вшосте відбувається, то інакше як з гумором ставитися до цього неможливо", - резюмував він.

Нагадаємо, 4 листопада міська ТВК оголосила Геннадія Кернеса міським головою - він переміг у першому турі з результатом 60,34%.

мер Харьків горсовет Геннадій Кернес ТВК
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