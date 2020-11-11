У міській раді Харкова розказали, коли повернеться Кернес

Голову міста очікують до середини грудня

Голову міста очікують до середини грудня

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив спікер Харківської міськради Юрій Сидоренко телеканалу "Україна24".

До першої сесії, яка відбудеться не пізніше середини грудня, він повинен бути тут", - зазначив він.

Сидоренко також прокоментував кримінальну справу про зникнення Кернеса.

Гумор приходить поступово. Адже коли його поховали вперше - було не до жартів. А коли це вже п’яте або вшосте відбувається, то інакше як з гумором ставитися до цього неможливо", - резюмував він.

Нагадаємо, 4 листопада міська ТВК оголосила Геннадія Кернеса міським головою - він переміг у першому турі з результатом 60,34%.