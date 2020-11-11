У міській раді Харкова розказали, коли повернеться Кернес
Голову міста очікують до середини грудня
Голову міста очікують до середини грудня
Мер Харкова Геннадій Кернес планує повернутися у місто до старту роботи нової міськради.
Як передає RegioNews, про це повідомив спікер Харківської міськради Юрій Сидоренко телеканалу "Україна24".
До першої сесії, яка відбудеться не пізніше середини грудня, він повинен бути тут", - зазначив він.
Сидоренко також прокоментував кримінальну справу про зникнення Кернеса.
Гумор приходить поступово. Адже коли його поховали вперше - було не до жартів. А коли це вже п’яте або вшосте відбувається, то інакше як з гумором ставитися до цього неможливо", - резюмував він.
Нагадаємо, 4 листопада міська ТВК оголосила Геннадія Кернеса міським головою - він переміг у першому турі з результатом 60,34%.
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Другий тур у Сумах: чому хвилюється Лисенко
Друготуровий Дніпро: брудні мерські перегони і передбачувана коаліція