Харківське перезавантаження: чиї позиції зміцнить нова голова ОДА Тимчук

Відставка очільника Харківщини Кучера була відтермінована в зв’язку з його участю у виборах мера Харкова. Але він їх програв не лише переможцю Кернесу, але й висуванцю ОПЗЖ Фельдману

Відставка очільника Харківщини Кучера була відтермінована в зв’язку з його участю у виборах мера Харкова. Але він їх програв не лише переможцю Кернесу, але й висуванцю ОПЗЖ Фельдману

Через місяць після місцевих виборів-2020 відбулася-таки давно очікувана відставка голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера. А ось на звільнене місце Володимир Зеленський доволі не очікувано призначив дніпрянку Айну Тимчук, яка, щоправда, під час своєї чиновницької кар’єри мала давні зв’язки і з Харковом, і з його політбомондом. Що стоїть за цією кадровою ротацією, розбирався RegionNews.

Чим запам’ятався Кучер

В принципі, звільнення Кучера мало б статися ще на початку серпня, коли детективи НАБУ за підозрою в отриманні хабаря на суму у понад 1,3 млн грн затримали директора департаменту капітального будівництва Харківської ОДА Андрія Винниченка, який вважався прямим ставлеником тодішнього керівника області. Однак тоді останньому допомогли місцеві вибори – "Слуга народу" висунула саме його в харківські мери, надавши Кучеру можливість гордо підняти над Харковом зелений прапор президентської партії та довести на своєму прикладі власну популярність серед харків’ян.

Тоді ж, майже чотири місяці тому, Кучер в інтерв’ю RegionNews запевняв, що позиції "ЗеКоманди" на Харківщині досі на дуже високому рівні, та просив особливо не вірити різноманітним соцопитуванням. "Поки ми впевнені, що у нас буде більшість. Цей рейтинг у "Рейтингу" смішний. Якщо проаналізувати, то це - замовна соціологія", - так прокоментував одне із липневих досліджень настроїв виборців в області її керівник. Як показала практика, правими виявилися "замовні соціологи", а не Кучер, котрий програв мерські перегони не лише переможцю Геннадію Кернесу, але й висуванцю ОПЗЖ Олександру Фельдману.

При цьому харківські "слуги" про якусь власну більшість тепер взагалі не можуть мріяти ані в міськраді, ані в облраді: і там, і там вони хіба що поділили "бронзу" із, відповідно, "Європейською солідарністю" та Блоком Світличної "Разом". Результати же минулорічних парламентських виборів, коли "Слуга народу" в Харківській області отримала майже 43% голосів, а сам Кучер на своєму окрузі з центром в Лозовій – понад 50%, взагалі здаються вже як справжнісінький сон.

Власне, провальними результатами на виборах-2020, перш за все, і запам’ятався звільнений голова ОДА. А також своїм, м’яко кажучи, суперечливим передвиборчим креативом. То Кучер в одному зі своїх інтерв’ю розхвалював власного опонента Кернеса за його видатні досягнення. То вже у пародійному ролику відверто стібався із харківського градоначальника, причому ця пародія в усіх смислах цього слова і за формою, і за змістом, і за суто акторським виконанням поступалася оригінальному блокбастеру "Допа і Гепа" як небо і земля.

До того ж на тлі важкого стану Кернеса з коронавірусом у берлінській "Шаріте" цю "творчість" штабу Кучера сприйняв місцевий політбомонд буквально "в багнети", чиїм виразником стало відеозвернення тутешнього бізнесмена Олександра Ярославського. І, як показали результати перегонів, подібний тролінг, а також постійні метання Кучера між критикою Кернеса і захоплюванням ним геть не оцінили й пересічні харків’яни.

Ще в один передвиборчий скандал потрапив голова ОДА. Йдеться про словесну перепалку Кучера із заступником голови Харківської облради вже минулого скликання Володимиром Скоробагачем безпосередньо на сесії. Той звинуватив очільника області та його підлеглих в проваленій роботі по боротьбі з коронавірусом і нарвався на відповідь, що Скоробагач, мовляв, "городить х*рню". Одним словом, обидва чиновники в цій історії виглядали доволі некрасиво, відтак це знову не додало Кучеру додаткових балів, а, радше, навпаки. Плюс він буквально на рівному місці завів собі персонального ворога - дуже впливового в Харкові Скоробагача, який цього разу обравшись від ОПЗЖ, взагалі хоче очолити облраду.

Хто така Тимчук

Новій очільниці Харківщини – 47 років, і майже все своє доросле життя Айна Тимчук пропрацювала на різноманітних чиновницьких посадах. Почала кар’єру у 1997-му у мерії тодішнього Дніпропетровська з низового рівня, у 2000-му перебралася до Дніпропетровської ОДА, де дослужилася до крісла заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації. Далі була робота в місцевій облраді (на позиції заступника голови) та повернення на попереднє місце керівниці апарату в ОДА, де в 2010-му її застала перемога на президентських виборах Януковича.

І тут Тимчук переїжджає до Харкова і стає спочатку радницею мера Михайла Добкіна, а після перемоги на мерських виборах-2010 Кернеса – заступником міського голови – керуючою справами виконкому Харківської міськради. Перемога Революції гідності знову змушує Айну Леонідівну вертатися у рідний Дніпро, де після відставки у 2015-му очільника ОДА Ігоря Коломойського вона вкотре сідає у звичне крісло заступника голови обладміністрації – керівника апарату.

І перебувала у ньому доти, доки 27 листопада 2020 року президент Зеленський не підписав свій указ про призначення Тимчук головою ОДА, але вже Харківської. Тим часом її попередник Кучер через три дні прокоментував у соцмережі прихід своєї наступниці такими словами: "Нова керівниця ХОДА отримала карт-бланш на побудову нових взаємин центральної влади в регіоні. Мої побажання успіху Айні Тимчук, вона завжди може розраховувати на мою допомогу і підтримку".

Хоча для неї зараз, схоже, важливіша не стільки підтримка Кучера, що вже шукає роботу у Києві, скільки тих впливових харків’ян і не тільки, хто де-факто пролобіював таке її підвищення. А серед подібних лобістів називають прізвища і Кернеса, і Скоробагача, і навіть Коломойського. Але достеменно ми зможемо зрозуміти реальних покровителів Тимчук лише по її діям на чолі Харківщини, котрі посилять того чи іншого глобального гравця. Першим же випробуванням стане завершення коаліціади в Харківській облраді із вигідним для Банкової форматом більшості, з чим навряд чи міг упоратись Кучер.

На останок, цікава деталь з біографії Тимчук. Її першим чоловіком був Сергій Риженко – відомий на всю країну головлікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, який на останніх виборах балотувався в мери Дніпра від "Слуги народу", показав ненайгірший результат у 8,7% голосів виборців та як №1 партійного списку став депутатом Дніпровської міськради. А ось другий чоловік керівниці Харківщини Андрій Тимчук раніше очолював деякі харківські державні підприємства та департамент екології та природних ресурсів Харківської ОДА. Тепер же – новообраний депутат Харківської міськради від президентської "СН". Тобто своєрідні "прихвати" із ЗеКомандою Айна Тимчук наразі має навіть на суто родинному рівні.