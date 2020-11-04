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04 листопада 2020, 08:42 319

Генадія Кернеса переобрано мером Харкова - ТВК

04 листопада 2020, 08:42 319
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За чинного мера проголосували понад 195 тисяч харків'ян
За чинного мера проголосували понад 195 тисяч харків'ян
Фото: Facebook
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Харківська міська територіальна виборча комісія обробила 100% протоколів. Так, згідно з даними ТВК, чинний мер Харкова Геннадій Кернес виграв вибори та переобраний на наступний термін.

Як передає RegioNews, про це повідомили у Харківській міській ТВК в коментарі "Суспільному".

Офіційно, результати мають оголосити вже сьогодні, 4 листопада.

Всього у голосуванні взяли участь 323 218 людей, їхні голоси розділились так:

  • Геннадій Кернес - 60,34% (195044 голосів);
  • Олександр Фельдман - 14,32% (46278);
  • Олексій Кучер - 7,24% (23401);
  • Олег Абрамичев - 6,6% (21315);
  • Ігор Черняк - 3,12% (10085);
  • Олександра Нарижна - 1,94% (6282);
  • Микита Соловйов - 1,3% (4199);
  • Денис Ярославський - 1% (3233);
  • Сергій Кушнарьов - 0,76% (2470);
  • Ігор Приходько - 0,58% (1888);
  • Ірина Денисова - 0,42% (1371);
  • Валерій Безлепкін - 0,17% (564);
  • Наталія Пилипенко - 0,17% (558);
  • Георгій Лаговський - 0,11% (349).

Ще 6180 бюлетенів визнані недійсними.

Раніше повідомлялось, що за даними екзит-полу Геннадій Кернес набирає понад 57% голосів вже у першому турі і тим самим зберігає за собою крісло міського голови.

вибори мер Харьків голосування Геннадій Кернес
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