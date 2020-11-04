Генадія Кернеса переобрано мером Харкова - ТВК
За чинного мера проголосували понад 195 тисяч харків'ян
За чинного мера проголосували понад 195 тисяч харків'ян
Харківська міська територіальна виборча комісія обробила 100% протоколів. Так, згідно з даними ТВК, чинний мер Харкова Геннадій Кернес виграв вибори та переобраний на наступний термін.
Як передає RegioNews, про це повідомили у Харківській міській ТВК в коментарі "Суспільному".
Офіційно, результати мають оголосити вже сьогодні, 4 листопада.
Всього у голосуванні взяли участь 323 218 людей, їхні голоси розділились так:
- Геннадій Кернес - 60,34% (195044 голосів);
- Олександр Фельдман - 14,32% (46278);
- Олексій Кучер - 7,24% (23401);
- Олег Абрамичев - 6,6% (21315);
- Ігор Черняк - 3,12% (10085);
- Олександра Нарижна - 1,94% (6282);
- Микита Соловйов - 1,3% (4199);
- Денис Ярославський - 1% (3233);
- Сергій Кушнарьов - 0,76% (2470);
- Ігор Приходько - 0,58% (1888);
- Ірина Денисова - 0,42% (1371);
- Валерій Безлепкін - 0,17% (564);
- Наталія Пилипенко - 0,17% (558);
- Георгій Лаговський - 0,11% (349).
Ще 6180 бюлетенів визнані недійсними.
Раніше повідомлялось, що за даними екзит-полу Геннадій Кернес набирає понад 57% голосів вже у першому турі і тим самим зберігає за собою крісло міського голови.
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