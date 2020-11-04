Генадія Кернеса переобрано мером Харкова - ТВК

За чинного мера проголосували понад 195 тисяч харків'ян

За чинного мера проголосували понад 195 тисяч харків'ян

Фото: Facebook

Харківська міська територіальна виборча комісія обробила 100% протоколів. Так, згідно з даними ТВК, чинний мер Харкова Геннадій Кернес виграв вибори та переобраний на наступний термін.

Як передає RegioNews, про це повідомили у Харківській міській ТВК в коментарі "Суспільному".

Офіційно, результати мають оголосити вже сьогодні, 4 листопада.

Всього у голосуванні взяли участь 323 218 людей, їхні голоси розділились так:

Геннадій Кернес - 60,34% (195044 голосів);

Олександр Фельдман - 14,32% (46278);

Олексій Кучер - 7,24% (23401);

Олег Абрамичев - 6,6% (21315);

Ігор Черняк - 3,12% (10085);

Олександра Нарижна - 1,94% (6282);

Микита Соловйов - 1,3% (4199);

Денис Ярославський - 1% (3233);

Сергій Кушнарьов - 0,76% (2470);

Ігор Приходько - 0,58% (1888);

Ірина Денисова - 0,42% (1371);

Валерій Безлепкін - 0,17% (564);

Наталія Пилипенко - 0,17% (558);

Георгій Лаговський - 0,11% (349).

Ще 6180 бюлетенів визнані недійсними.

Раніше повідомлялось, що за даними екзит-полу Геннадій Кернес набирає понад 57% голосів вже у першому турі і тим самим зберігає за собою крісло міського голови.