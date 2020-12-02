14:24  02 грудня
Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА Гусєва
11:52  02 грудня
Рада посилила відповідальність за продаж дітям електронних сигарет
11:22  02 грудня
В Україні зріс рівень підтримки повного локдауну - дослідження
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2020, 14:10 2130

Під Радою сьогодні три мітинги

02 грудня 2020, 14:10 2130
Читайте также на русском языке
Крім підприємців, мітингують прихильники і противники вакцинації
Крім підприємців, мітингують прихильники і противники вакцинації
Фото Klymenko Time
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 2 грудня, у Києві під стінами Верховної Ради зібралися відразу три мітинги. У першому беруть участь бізнесмени, у другому - прихильники вакцинації проти COVID-19, а в третьому - противники цих щеплень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал Klymenko Time.

Під будівлею Верховної Ради проходить сьогодні вранці цілих три мітинги: SaveФОПівці, а також противники і прихильники законопроєкту №4142. У них, як і вчора, змонтована власна сцена. Мітингувати, мабуть, налаштовані довго, - йдеться в повідомленні.

Законопроект №4142 передбачає обов'язкову вакцинацію. У ньому прописано, що нещеплені діти не зможуть відвідувати ні школи, ні садки. Також обов'язковій вакцинації підлягають працівники сфери обслуговування.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що підприємці розблокували виїзди з Кабміну, але залишилися ночувати під Радою.

вакцина протест митинг Верховна Рада підприємці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Стало відомо, скільки українців готові вакцинуватися від COVID-19 за гроші
02 грудня 2020, 11:51
Під Радою сталися сутички між ФОПами та поліцією
01 грудня 2020, 16:39
Антикорупціонери вимагають ліквідації Мінрегіону та ДАБІ
01 грудня 2020, 14:20
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Полтавську облраду
Харківське перезавантаження: чиї позиції зміцнить нова голова ОДА Тимчук
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »