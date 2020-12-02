Під Радою сьогодні три мітинги

Крім підприємців, мітингують прихильники і противники вакцинації

Крім підприємців, мітингують прихильники і противники вакцинації

Фото Klymenko Time

Сьогодні, 2 грудня, у Києві під стінами Верховної Ради зібралися відразу три мітинги. У першому беруть участь бізнесмени, у другому - прихильники вакцинації проти COVID-19, а в третьому - противники цих щеплень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал Klymenko Time.

Під будівлею Верховної Ради проходить сьогодні вранці цілих три мітинги: SaveФОПівці, а також противники і прихильники законопроєкту №4142. У них, як і вчора, змонтована власна сцена. Мітингувати, мабуть, налаштовані довго, - йдеться в повідомленні.

Законопроект №4142 передбачає обов'язкову вакцинацію. У ньому прописано, що нещеплені діти не зможуть відвідувати ні школи, ні садки. Також обов'язковій вакцинації підлягають працівники сфери обслуговування.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що підприємці розблокували виїзди з Кабміну, але залишилися ночувати під Радою.