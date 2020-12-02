Под Радой сегодня три митинга

Кроме предпринимателей, митингуют сторонники и противники вакцинации

Кроме предпринимателей, митингуют сторонники и противники вакцинации

Фото Klymenko Time

Сегодня, 2 декабря, в Киеве под стенами Верховной Рады собрались сразу три митинга. В первом принимают участие бизнесмены, во втором - сторонники вакцинации против COVID-19, а в третьем - противники этих прививок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Klymenko Time.

Под зданием Верховной Рады проходит сегодня утром целых три митинга: SaveФОПовцы, а также противники и сторонники законопроекта №4142. У них, как и вчера, смонтирована собственная сцена. Митинговать, видимо, настроены долго, - говорится в сообщении.

Законопроект №4142 предусматривает обязательную вакцинацию. В нем прописано, что непривитые дети не смогут посещать ни школы, ни садики. Также обязательной вакцинации подлежат работники сферы обслуживания.

Напомним, вчера сообщалось, что предприниматели разблокировали выезды из Кабмина, но остались ночевать под Радой.