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01 грудня 2020, 19:07 69

Підприємці розблокували виїзди з Кабміну

01 грудня 2020, 19:07 69
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Але залишаються ночувати під Радою
Але залишаються ночувати під Радою
Фото Укрінформ
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Учасники акції протесту ФОПів, яка триває під стінами Верховної Ради зранку, розблокували виїзд з будівлі Кабінету міністрів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Страна.юа.

Повідомляється, що автомобільний рух по вулицях Хрещатик та Шовковична знову відкрито.

Зараз на площі перед Верховною Радою залишається близько 200 осіб, які планують провести тут всю ніч, щоб продовжити протест завтрашнім ранком.

Як повідомлялося раніше, під Радою відбулися зіткнення між підприємцями і поліцією.

підприємці протест Верховна Рада поліція зіткнення
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