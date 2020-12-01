Антикорупціонери вимагають ліквідації Мінрегіону та ДАБІ

Біля будівлі Мінрегіону відбувається акція проти корупції у будівельній галузі

Біля будівлі Мінрегіону відбувається акція проти корупції у будівельній галузі

У Києві під будівлею Міністерства розвитку громад та територій відбувається безстрокова акція протесту з вимогою відправити у відставку голову Мінрегіону Олексія Чернишова, довести до кінця реформу ДАБІ та звільнити з посади в.о. голови ДАБІ Ірину Король, пише RegioNews.

Відомо, що біля будівлі Міністерства протестують декілька сотень активістів від різних громадських організацій. Вони встановили на тротуарі під будівлею міністерства намети і оголосили свою акцію проти корупції у будівельній галузі безстроковою.

Також активісти розмістили біля входу в Міністерство плакат із списком незаконних дозволів на будівництво.

Активісти заявляють, що міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов відповідає за ситуацію в будівельній галузі, зокрема, за провалену реформу ДАБІ, видачу незаконних дозволів та призначення на посади корупціонерів.

Протестувальники заявляють, що чиновники Міністерства, а також народні депутати, зокрема, нардеп від "Слуги нарду” Олена Шуляк, лобіюють інтереси забудовників через парламентську Тимчасову слідчу комісію.

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