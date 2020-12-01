12:08  01 грудня
Керівник лікарні, де померли пацієнти на ШВЛ, пішов на лікарняний
11:49  01 грудня
У ЦВК повідомили, коли відбудуться повторні вибори мера Конотопа
18:31  01 грудня
Бойовики провокували наших бійців обстрілом
UA | RU
UA | RU
01 грудня 2020, 14:20 154

Антикорупціонери вимагають ліквідації Мінрегіону та ДАБІ

01 грудня 2020, 14:20 154
Читайте также на русском языке
Біля будівлі Мінрегіону відбувається акція проти корупції у будівельній галузі
Біля будівлі Мінрегіону відбувається акція проти корупції у будівельній галузі
Читайте также
на русском языке

У Києві під будівлею Міністерства розвитку громад та територій відбувається безстрокова акція протесту з вимогою відправити у відставку голову Мінрегіону Олексія Чернишова, довести до кінця реформу ДАБІ та звільнити з посади в.о. голови ДАБІ Ірину Король, пише RegioNews. 

Відомо, що біля будівлі Міністерства протестують декілька сотень активістів від різних громадських організацій. Вони встановили на тротуарі під будівлею міністерства намети і оголосили свою акцію проти корупції у будівельній галузі безстроковою.

Також активісти розмістили біля входу в Міністерство плакат із списком незаконних дозволів на будівництво.

Активісти заявляють, що міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов відповідає за ситуацію в будівельній галузі, зокрема, за провалену реформу ДАБІ, видачу незаконних дозволів та призначення на посади корупціонерів.

Протестувальники заявляють, що чиновники Міністерства, а також народні депутати, зокрема, нардеп від "Слуги нарду” Олена Шуляк, лобіюють інтереси забудовників через парламентську Тимчасову слідчу комісію.

Читайте також: Віктор Глеба: "Будівельна мафія" разом з Чернишовим і Шуляк змовилися проти реформ Зеленського.

строительство протест корупція Олексій Чернишов ДАБІ Мінрегіон акція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
Всі відео »
Миколаєв після виборів: як і з ким Сєнкевичу знову доведеться домовлятись вже у новій міськраді
"Велике будівництво" на Волині: як Коломойський з Палицею і Єрмак з Тимошенком поділять програму Зеленського
Всі публікації »
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Всі блоги »