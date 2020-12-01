Під Радою сталися сутички між ФОПами та поліцією
Підприємці блокують всі виходи з Ради
Підприємці блокують всі виходи з Ради
У вівторок, 1 грудня, між протестуючими підприємцями, які вийшли на мітинг ще зранку, і поліцією почалися зіткнення.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страна".
Підприємці блокують всі виходи з Ради. Поліція намагається звільнити прохід для депутатів. При цьому організатори акції закликають людей до мирного протесту.
Нагадаємо, сьогодні Рада відтермінувала введення касових апаратів для підприємців
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