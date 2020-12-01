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01 грудня 2020, 20:02 190

Головою Житомирської райради з другої спроби став Олександр Блощинський

01 грудня 2020, 20:02 190
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Він отримав 29 голосів при необхідності 28
Він отримав 29 голосів при необхідності 28
Фото zhitomir.info
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У ході першого засідання сесії Житомирської районної ради 1 грудня депутати обрали голову райради - Олександра Блощинського.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Вголос.ZT.

Відповідно до результатів таємного голосування, Житомирську районну раду очолюватиме ексголова Богунської районної ради Олександр Блощинський.

Єдиним конкурентом Блощинського, який є представником партії "Пропозиція", став кандидат від партії "Слуга народу", голова Черняхівської райдержадміністрації Олександр Дубенцов.

Переможця визначили лише з другої спроби. Під час першого голосування жоден із кандидатів не отримав необхідну підтримку (набрали відповідно 26 і 27 голосів за необхідності – 28). У ході повторного голосування Блощинський отримав 29 голосів, Дубенцов – 24.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перша сесія нової Чернігівської облради призначена на 3 грудня.

вибори сесія Житомирська область голова райрада
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