Кандидат в мери Бердянська Олександр Свідло програв і вибори, і суд

Вимагав визнати вибори міського голови недійсними

Вимагав визнати вибори міського голови недійсними

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Запорізький окружний адміністративний суд не задовільнив позов кандидата на посаду міського голови Бердянська Олександра Свідло щодо визнання результатів виборів 25 жовтня та 22 листопада недійсними.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

У другий тур виборів міського голови у Бердянську вийшли кандидат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Свідло та кандидат від партії "За майбутнє" Валерій Баранов. Баранов переміг, а Свідло звернувся до суду.

Його вимоги: визнати протиправним та скасувати протокол Бердянської ТВК "Про результати голосування з виборів Бердянського міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі"; визнати протиправною та скасувати постанову Бердянської ТВК №139 "Про визнання обраним Бердянським міським головою Бердянського району Запорізької області"; визнати вибори Бердянського міського голови такими, що не відбулися; зобов`язати Бердянську ТВК повторно провести місцеві вибори.

Суд розглянув справу та виніс рішення на користь Бердянської ТВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК достроково припинила повноваження Овруцької міської ТВК на Житомирщині.