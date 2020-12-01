Кандидат в мери Бердянська Олександр Свідло програв і вибори, і суд
Запорізький окружний адміністративний суд не задовільнив позов кандидата на посаду міського голови Бердянська Олександра Свідло щодо визнання результатів виборів 25 жовтня та 22 листопада недійсними.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.
У другий тур виборів міського голови у Бердянську вийшли кандидат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Свідло та кандидат від партії "За майбутнє" Валерій Баранов. Баранов переміг, а Свідло звернувся до суду.
Його вимоги: визнати протиправним та скасувати протокол Бердянської ТВК "Про результати голосування з виборів Бердянського міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі"; визнати протиправною та скасувати постанову Бердянської ТВК №139 "Про визнання обраним Бердянським міським головою Бердянського району Запорізької області"; визнати вибори Бердянського міського голови такими, що не відбулися; зобов`язати Бердянську ТВК повторно провести місцеві вибори.
Суд розглянув справу та виніс рішення на користь Бердянської ТВК.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК достроково припинила повноваження Овруцької міської ТВК на Житомирщині.