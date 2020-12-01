Кличко заявив, що хоче створити у Київраді "велику коаліцію"

Він назвав пріоритетні рішення новообраної міської ради столиці

Він назвав пріоритетні рішення новообраної міської ради столиці

Фото: із відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко під час першого засідання новообраної Київської міської ради IX скликання запропонував створити "велику коаліцію" за участю партій, які представлені у новообраній Київраді.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання, передає RegioNews.

Давайте зробимо так, щоб Київрада працювала злагоджено та ефективно. Об’єднавши зусилля всіх депутатів від усіх представлених тут політичних сил! Бо можна говорити про більшість, про опозицію, про інше. Але не можна бути в опозиції до киян та інтересів міста! Нам потрібна велика коаліція з усіх фракцій", - сказав Кличко.

Він додав, що Київрада в терміновому порядку ще до кінця цього року має ухвалити низку рішень, зокрема, бюджет міста на 2021 рік і запровадження додаткових пільг для бізнесу, який постраждав через пандемію.

Нам потрібно ухвалити бюджет столиці на наступний рік. Це критично важливо для життєзабезпечення міста! Треба продовжити пільги і заходи для підтримки бізнесу, які ухвалила Київрада минулого скликання. А також - продовжувати реалізацію проектів, що розпочали в столиці, та нових, що запланували", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, Кличко на першому засіданні новообраної Київради склав присягу мера, він почав виконувати обов'язки мера після виборів.