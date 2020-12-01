Депутатів Дніпропетровської облради вчили голосувати

Для новообраних провели тренінг з користування системою "Рада Дніпро"

Для новообраних провели тренінг з користування системою "Рада Дніпро"

Фото Дніпропетровської облради

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облради.

В Дніпропетровській облраді новообраних депутатів навчали голосувати.

Технічні нюанси дізнавалися депутати-дебютанти. Їх 94 (з 120-ти ) , хто жодного разу ще не стикався з системою "Рада Дніпро".

З її допомогою в обласній раді організований технічний бік роботи кожної сесії. За таким же принципом працює і Верховна Рада України.

Обрані депутати, які незабаром зберуться на установчу сесію, дізнавалися, яким чином проходить процес голосування та тренувалися реєструватися на пленарному засіданні, голосувати "за", "проти" чи "утриматися", брати слово під час сесії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перша сесія нової Чернігівської облради призначена на 3 грудня.