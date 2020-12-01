Председателем Житомирского райсовета со второй попытки стал Александр Блощинский

Он получил 29 голосов при необходимости 28

Он получил 29 голосов при необходимости 28

Фото zhitomir.info

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Вголос.ZT.

Согласно результатов тайного голосования, Житомирскую районную раду возглавит экс-председатель Богунской районного совета Александр Блощинский.

Единственным конкурентом Блощинского, который является представителем партии "Пропозиция", стал кандидат от партии "Слуга народа", председатель Черняховской райгосадминистрации Александр Дубенцов.

Победителя определили лишь со второй попытки. Во время первого голосования ни один из кандидатов не получил необходимую поддержку (набрали соответственно 26 и 27 голосов за необходимости – 28). В ходе повторного голосования Блощинский получил 29 голосов, Дубенцов – 24.

Напомним, ранее сообщалось, что первая сессия новой Черниговского облсовета назначена на 3 декабря.