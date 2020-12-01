12:08  01 декабря
Руководитель больницы, где умерли пациенты на ИВЛ, ушел на больничный
11:49  01 декабря
В ЦИК сообщили, когда состоятся повторные выборы мэра Конотопа
18:31  01 декабря
Боевики провоцировали наших бойцов обстрелом
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2020, 20:02 159

Председателем Житомирского райсовета со второй попытки стал Александр Блощинский

01 декабря 2020, 20:02 159
Читайте також українською мовою
Он получил 29 голосов при необходимости 28
Он получил 29 голосов при необходимости 28
Фото zhitomir.info
Читайте також
українською мовою

В ходе первого заседания сессии Житомирского районного совета 1 декабря депутаты избрали председателя райсовета Александра Блощинского.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Вголос.ZT.

Согласно результатов тайного голосования, Житомирскую районную раду возглавит экс-председатель Богунской районного совета Александр Блощинский.

Единственным конкурентом Блощинского, который является представителем партии "Пропозиция", стал кандидат от партии "Слуга народа", председатель Черняховской райгосадминистрации Александр Дубенцов.

Победителя определили лишь со второй попытки. Во время первого голосования ни один из кандидатов не получил необходимую поддержку (набрали соответственно 26 и 27 голосов за необходимости – 28). В ходе повторного голосования Блощинский получил 29 голосов, Дубенцов – 24.

Напомним, ранее сообщалось, что первая сессия новой Черниговского облсовета назначена на 3 декабря.

выборы сессия Житомирская область глава райсовет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Депутатов Днепропетровского облсовета учили голосовать
01 декабря 2020, 18:05
Кандидат в мэры Бердянска Александр Свидло проиграл и выборы, и суд
01 декабря 2020, 16:43
Кличко заявил, что хочет создать в Киевсовете "большую коалицию"
01 декабря 2020, 16:31
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
Все видео »
Николаев после выборов: как и с кем Сенкевичу снова придется договариваться уже в новом горсовете
"Большое строительство" на Волыни: как Коломойский с Палицей и Ермак с Тимошенко поделят программу Зеленского
Все публикации »
Виктор Таран
Егор Соболев
Кирилл Сазонов
Все блоги »