Кличко заявил, что хочет создать в Киевсовете "большую коалицию"

Он назвал приоритетные решения новоизбранного городского совета столицы

Он назвал приоритетные решения новоизбранного городского совета столицы

Фото: из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко во время первого заседания новоизбранного Киевского городского совета IX созыва предложил создать "большую коалицию" с участием партий, представленных в новоизбранном Киевсовете.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания, передает RegioNews.

Давайте сделаем так, чтобы Киевсовет работал слаженно и эффективно. Объединив усилия всех депутатов от всех представленных здесь политических сил! Потому что можно говорить о большинстве, об оппозиции, о другом. Но нельзя быть в оппозиции к киевлянам и интересам города! Нам нужна большая коалиция из всех фракций", - сказал Кличко.

Он добавил, что Киевсовет в срочном порядке еще до конца этого года должен принять ряд решений, в частности, бюджет города на 2021 год и введение дополнительных льгот для бизнеса, который пострадал из-за пандемии.

Нам нужно принять бюджет столицы на следующий год. Это критически важно для жизнеобеспечения города! Надо продлить льготы и меры по поддержке бизнеса, которые принял Киевсовет прошлого созыва. А также - продолжать реализацию проектов, которые начали в столице, и новых, которые запланировали", - отметил Кличко.

Напомним, Кличко на первом заседании новоизбранного Киевсовета принес присягу мэра, он начал исполнять обязанности мэра после выборов.