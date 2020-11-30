СБУ затримала агента "ДНР", який намагався підірвати електростанцію на Донбасі
Працівники СБУ затримали мешканця Донецької області, який намагався підірвати підстанцію розподілу електроенергії у районі проведення операції Об’єднаних сил.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, він виконував завдання так званого "МДБ ДНР”, а саморобний вибуховий пристрій взяв із заздалегідь підготовленого схрону.
Слідчі дізналися, що зловмисник планував закласти бомбу на електростанції, привести її у бойову готовність і влаштувати терористичний акт.
За задумом кураторів, вибух мав дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та залякати населення. Наразі зловмисника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, - розповіли в СБУ.
Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Нагадаємо, СБУ блокувала незаконні поставки вугілля з "ДНР": гроші йшли на підтримку бойовиків.