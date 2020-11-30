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30 листопада 2020, 13:39 248

СБУ затримала агента "ДНР", який намагався підірвати електростанцію на Донбасі

30 листопада 2020, 13:39 248
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Вибух мав дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та залякати населення
Вибух мав дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та залякати населення
Фото: СБУ
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Працівники СБУ затримали мешканця Донецької області, який намагався підірвати підстанцію розподілу електроенергії у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, він виконував завдання так званого "МДБ ДНР”, а саморобний вибуховий пристрій взяв із заздалегідь підготовленого схрону.

Слідчі дізналися, що зловмисник планував закласти бомбу на електростанції, привести її у бойову готовність і влаштувати терористичний акт.

За задумом кураторів, вибух мав дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та залякати населення. Наразі зловмисника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, - розповіли в СБУ.

Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Нагадаємо, СБУ блокувала незаконні поставки вугілля з "ДНР": гроші йшли на підтримку бойовиків.

Донбас терорист СБУ ДНР затримання вибух
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