СБУ затримала агента "ДНР", який намагався підірвати електростанцію на Донбасі

Вибух мав дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та залякати населення

Вибух мав дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та залякати населення

Фото: СБУ

Працівники СБУ затримали мешканця Донецької області, який намагався підірвати підстанцію розподілу електроенергії у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, він виконував завдання так званого "МДБ ДНР”, а саморобний вибуховий пристрій взяв із заздалегідь підготовленого схрону.

Слідчі дізналися, що зловмисник планував закласти бомбу на електростанції, привести її у бойову готовність і влаштувати терористичний акт.

За задумом кураторів, вибух мав дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та залякати населення. Наразі зловмисника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, - розповіли в СБУ.

Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації), та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Нагадаємо, СБУ блокувала незаконні поставки вугілля з "ДНР": гроші йшли на підтримку бойовиків.