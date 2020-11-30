СБУ задержала агента "ДНР", который пытался взорвать электростанцию на Донбассе

Взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население

Взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали жителя Донецкой области, который пытался взорвать подстанцию ​​распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, он выполнял задание так называемого "МГБ ДНР", а самодельное взрывное устройство взял из заранее подготовленного схрон.

Следователи узнали, что злоумышленник планировал заложить бомбу на электростанции, привести ее в боевую готовность и устроить террористический акт.

По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население. Сейчас злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказали в СБУ.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Напомним, СБУ блокировала незаконные поставки угля с "ДНР": деньги шли на поддержку боевиков.