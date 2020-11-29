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В зоні ООС українські військові збили ворожий безпілотник
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29 листопада 2020, 17:49 275

В зоні ООС українські військові збили ворожий безпілотник

29 листопада 2020, 17:49 275
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Обстрілів позицій Збройних сил України не було зафіксовано
Обстрілів позицій Збройних сил України не було зафіксовано
Фото: Facebook
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29 листопада в зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік населеного пункту Луганське було помічено ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Українськими захисниками безпілотник противника було збито”, - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Також упродовж доби сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 137 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики дев’ять разів обстрілювали українські позиції, противник застосовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.

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