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27 листопада 2020, 11:59 202

СБУ блокувала незаконні поставки вугілля з "ДНР": гроші йшли на підтримку бойовиків

27 листопада 2020, 11:59 202
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Вугілля вивозили через територію РФ та "офіційно" постачали в Україну
Вугілля вивозили через територію РФ та "офіційно" постачали в Україну
Фото: СБУ
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Служба безпеки України блокувала сприяння терористичній організації "ДНР" через незаконні поставки вугілля в нашу державу та країни ЄС.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що організував протиправний механізм власник донецьких збагачувальних фабрик групи компаній "Энергоимпекс". За домовленістю з ватажками "ДНР", його структури "допомагали" бойовикам із сортуванням та збагаченням кам’яного вугілля, видобутим на "націоналізованих" шахтах.

На продукцію організатори виготовляли підроблені документи про її походження. Потім вугілля через територію РФ "офіційно" постачали і реалізовували в Україні та деяких країнах ЄС", - йдеться у повідомленні.

Більша частина отриманих коштів йшла до псевдобюджету "республіки" та на матеріальну підтримку незаконних збройних формувань.

Для здійснення протиправної діяльності в Україні організатор зареєстрував у Києві так звану "дзеркальну" комерційну структуру з українською юрисдикцією.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели у Києві низку слідчих дій в офісі та за місцями проживання фігурантів справи. Вилучено документацію, печатки суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, які доводять здійснення оборудки.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору українського "офісу" та іншим фігурантам за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові зловили шахрайку-рецидивістку, яку два роки розшукувала поліція.

РФ СБУ бойовики окупанти вугілля
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