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30 листопада 2020, 08:12 8

Чотири порушення за добу: в штабі ООС розповіли про роботу диверсійної групи бойовиків

30 листопада 2020, 08:12 8
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Диверсанти використовували БПЛА для розвідки
Диверсанти використовували БПЛА для розвідки
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази знехтували домовленостями, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили у районі населеного пункту Катеринівка, застосувавши на цій ділянці гранатомети різних систем та міномети калібру 82 міліметри.

Поблизу Попасної ворог вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського, підрозділ Об’єднаних сил своєчасно виявив висування диверсійно-розвідувальної групи противника. Злагодженими діями українські захисники зірвали спробу ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ. Після вогневого контакту противник відійшов.

На шляху відступу ворожої ДРГ військовослужбовці підрозділу виявили засоби мінування російського виробництва, особисті речі диверсантів та інше військове спорядження", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, на цій же ділянці українські воїни збили ворожий БПЛА типу "Гранат", який входить до комплексу забезпечення дій артилерії "Наводчик 2". Його ворожі диверсанти використовували для проведення розвідки та корегування свого підходу до наших позицій.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 30 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається "тиша", порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксоване одне порушення домовленостей.

Донбас ООС обстріл бойовики Диверсія
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