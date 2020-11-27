29 листопада другий тур місцевих виборів відбудеться лише в Чернівцях

Повторне голосування в місті відбудеться на 115 виборчих дільницях

Повторне голосування в місті відбудеться на 115 виборчих дільницях

Фото: із відкритих джерел

29 листопада у Чернівцях відбудеться другий тур виборів мера міста, оскільки у першому турі жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів.

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, передає RegioNews.

На виборах мешканці міста будуть обирати між кандидатом від партії "Єдина альтернатива", підприємцем Романом Клічуком і представником партії "Команда Михайлішина", депутатом Чернівецької міської ради Віталієм Михайлішиним.

У першому турі виборів 25 жовтня Роман Клічук отримав 15 317 голосів (27,23%), а Віталій Михайлішин – 11 988 голосів (21,31%).

У повторному голосуванні, яке відбудеться на 115 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 185,5 тис. виборців. Результати голосування з виборів Чернівецького міського голови мають бути встановлені... до 4 грудня 2020 року включно”, - розповіли в ЦВК.

В Центрвиборчкомі нагадали, що члени дільничних виборчих комісій будуть контролювати дотримання виборцями та іншими учасниками виборчого процесу правил безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оголошено дату другого туру виборів міського голови у Чернівцях.

Читайте також: Стали відомі результати виборів-2020 у Чернівецькій області.