На порталі "Дія" запустили профіль виборця: навіщо це потрібно
Тепер користувачі порталу "Дія" матимуть змогу швидко перевірити себе у списку виборців
Тепер користувачі порталу "Дія" матимуть змогу швидко перевірити себе у списку виборців
Міністерство цифрової трансформації України додало профіль виборця до е-кабінету громадянина на порталі "Дія".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства в Telegram.
Зазначається, що завдяки взаємодії з Державним реєстром виборців у е-кабінеті громадянина доступні дані про: місце реєстрації, адресу голосування та адресу виборчої комісії.
Користувачі порталу "Дія" матимуть змогу швидко перевірити себе у списку виборців та дізнатися правильну виборчу адресу та знайти всю інформацію щодо виборів, якщо запрошення на вибори загубилося.
Нагадаємо, раніше у ЦВК пояснили особливості голосування з паспортом в додатку "Дія".
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