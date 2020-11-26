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26 листопада 2020, 16:59 4

На порталі "Дія" запустили профіль виборця: навіщо це потрібно

26 листопада 2020, 16:59 4
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Тепер користувачі порталу "Дія" матимуть змогу швидко перевірити себе у списку виборців
Тепер користувачі порталу "Дія" матимуть змогу швидко перевірити себе у списку виборців
Рixabay
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Міністерство цифрової трансформації України додало профіль виборця до е-кабінету громадянина на порталі "Дія".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства в Telegram.

Зазначається, що завдяки взаємодії з Державним реєстром виборців у е-кабінеті громадянина доступні дані про: місце реєстрації, адресу голосування та адресу виборчої комісії.

Користувачі порталу "Дія" матимуть змогу швидко перевірити себе у списку виборців та дізнатися правильну виборчу адресу та знайти всю інформацію щодо виборів, якщо запрошення на вибори загубилося.

Нагадаємо, раніше у ЦВК пояснили особливості голосування з паспортом в додатку "Дія".

вибори Україна українці Місцеві вибори реєстр
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