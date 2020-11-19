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19 листопада 2020, 16:00 11

Стали відомі результати виборів-2020 у Чернівецькій області

19 листопада 2020, 16:00 11
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До обласної ради обрано 64 депутати
До обласної ради обрано 64 депутати
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За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у Чернівецьку обласну раду та у містах Чернівці, Вижниця і Хотин.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Чернівецької обласної ради обрано 64 депутати від 8-ми партій. Найбільша фракція буде у президентської партії "Слуга народу" (12 мандати). У трьох партій: "Єдина Альтернатива", "ЄС" та "Батьківщина" буде однакова кількість мандатів – 9.

Так, у місті Чернівці 29 листопада відбудеться другий тур виборів. Тут за посаду мера будуть змагатися кандидат від партії "Єдина Альтернатива" Роман Клінчук та представник політсили "Команда Михайлішина" Віталій Михайлішин. До Чернівецької міськради увійшли 7 партій. Найбільша кількість депутатів буде у партії "Єдина Альтернатива" (11). Три партії "Європейська солідарність", "Пропозиція" та "Команда Михайлішина" будуть мати у новобраній міськраді по 6 депутатів кожна.

У місті Вижниця міським головою обрано самовисуванця Олексія Чепіля. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 9 партій, лідирують "Європейська солідарність" та "За майбутнє" по 5 і 4 депутати відповідно.

У місті Хотин мером став самовисуванець Андрій Дранчук, а до міськради куди пройшли 8 партій найбільші фракції будуть у "Європейської солідарності" та "Батьківщини" по 5 і 4 депутати відповідно.

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Львівській та Дніпропетровській областях.

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