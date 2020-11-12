Оголошено дату другого туру виборів міського голови у Чернівцях

У другий тур пройшли кандидати Роман Клічук та Віталій Михайлішин

У другий тур пройшли кандидати Роман Клічук та Віталій Михайлішин

Фото molbuk.ua

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.



Протокол Чернівецької міської ТВК про результати виборів Чернівецького міського голови і постанову про призначення другого туру цієї ночі на засіданні комісії зачитав голова Чернівецької міської ТВК Сергій Ключук.



За його інформацією, найбільше голосів у першому турі виборів мера Чернівців набрали кандидати Роман Клічук від партії "Єдина Альтернатива" (15317 голосів, 27,23%) та Віталій Михайлішин від "Команди Михайлішина" (11988 голосів, 21,31%).



Другий тур виборів міського голови Чернівців призначили на 29 листопада.



Разом з тим, представник Центральної виборчої комісії Олександр Кришко пояснив, чому для проведення другого туру виборів обрали саме дату 29 листопада: до неділі, 15 листопада обмаль часу, а до наступної неділі, 22 листопада – друкарні можуть не встигнути надрукувати бюлетені.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що ЦВК зобов’язала Чернівецьку міську ТВК невідкладно встановити підсумки та результати місцевих виборів.

