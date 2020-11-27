Головою Полтавської обласної ради переобрали Олександра Біленького
Полтавська обласна рада провела перше засідання першої сесії після місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня. На засіданні обрали тимчасову президію, членів лічильної комісії, а також обрали голову облради.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Полтавщина".
Зазначається, що на посаду голови Полтавської обласної ради було висунуто лише одну кандидатуру - Олександра Біленького від партії "Довіра".
Результати голосування наступні: за Олександра Біленького проголосував 71 депутат, 12 депутатів проголосували проти, ще 1 бюлетень загубився.
Таким чином, Олександр Біленький вдруге став головою Полтавської облради.
Зокрема, новообраного голову облради привітав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов: "Вітаю новообраного очільника облради Олександра Біленького. Я впевнений, що ми й надалі консолідовано продовжимо працювати на розвиток регіону. Бажаю кожному депутату сил і наснаги. До роботи!".
Окрім того, голова ОДА привітав депутатів облради та зазначив, що політика ніколи не повинна стати на заваді конструктивному діалогу, співпраці й руху вперед. "І сьогоднішнє голосування за голову облради – приклад єднання, пряма демонстрація того, що цей конструктивний діалог можливий", - додав він.
Нагадаємо, 22 листопада у Полтаві відбувся другий тур виборів мерів.