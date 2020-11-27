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27 листопада 2020, 13:39 491

Головою Полтавської обласної ради переобрали Олександра Біленького

27 листопада 2020, 13:39 491
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За його кандидатуру проголосував 71 депутат з 84 
За його кандидатуру проголосував 71 депутат з 84 
Фото: poltava.to
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Полтавська обласна рада провела перше засідання першої сесії після місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня. На засіданні обрали тимчасову президію, членів лічильної комісії, а також обрали голову облради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Полтавщина".

Зазначається, що на посаду голови Полтавської обласної ради було висунуто лише одну кандидатуру - Олександра Біленького від партії "Довіра".

Результати голосування наступні: за Олександра Біленького проголосував 71 депутат, 12 депутатів проголосували проти, ще 1 бюлетень загубився.

Таким чином, Олександр Біленький вдруге став головою Полтавської облради.

Зокрема, новообраного голову облради привітав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов: "Вітаю новообраного очільника облради Олександра Біленького. Я впевнений, що ми й надалі консолідовано продовжимо працювати на розвиток регіону. Бажаю кожному депутату сил і наснаги. До роботи!".

Окрім того, голова ОДА привітав депутатів облради та зазначив, що політика ніколи не повинна стати на заваді конструктивному діалогу, співпраці й руху вперед. "І сьогоднішнє голосування за голову облради – приклад єднання, пряма демонстрація того, що цей конструктивний діалог можливий", - додав він.

Нагадаємо, 22 листопада у Полтаві відбувся другий тур виборів мерів.

вибори Полтавська область голосування ОДА Кандидат голова Рада
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