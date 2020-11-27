29 ноября второй тур местных выборов состоится лишь в Черновцах

Повторное голосование в городе состоится на 115 избирательных участках

Повторное голосование в городе состоится на 115 избирательных участках

Фото: из открытых источников

29 ноября в Черновцах состоится второй тур выборов мэра города, поскольку в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает RegioNews.

На выборах жители города будут выбирать между кандидатом от партии "Единая альтернатива", предпринимателем Романом Кличуком и представителем партии "Команда Михайлишина", депутатом Черновицкого городского совета Виталием Михайлишиним.

В первом туре выборов 25 октября Роман Кличук получил 15 317 голосов (27,23%), а Виталий Михайлишин - 11 988 голосов (21,31%).

В повторном голосовании, которое состоится на 115 избирательных участках, в целом смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей. Результаты голосования по выборам Черновицкого городского головы должны быть установлены ... до 4 декабря 2020 года включительно", - рассказали в ЦИК.

В Центризбиркоме напомнили, что члены участковых избирательных комиссий будут контролировать соблюдение избирателями и другими участниками избирательного процесса правил безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что объявлена дата второго тура выборов городского головы в Черновцах.

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