У Херсоні через місяць після виборів оприлюднили список депутатів облради

Раніше ТВК зобов’язали перерахувати голоси на кількох дільницях

Раніше ТВК зобов’язали перерахувати голоси на кількох дільницях

Фото: із відкритих джерел

Через місяць від дати проведення місцевих виборів, які пройшли 25 жовтня, Херсонська обласна ТВК оголосила списки депутатів обласної ради.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на голову обласної територіальної виборчої комісії Дениса Стороженка, передає RegioNews.

За його словами, ТВК виконала рішення суду і встановила результати виборів до Херсонської обласної ради.

Вони можуть бути не остаточними, бо на нас ще чекають судові процеси. Деякі партії не погоджуються із рішенням комісії", - додав Стороженко.

Нагадаємо, 9 листопада суд визнав недійсними результати виборів депутатів Херсонської облради.