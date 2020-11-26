18:28  26 листопада
Мер Харкова повернеться в місто до 20 грудня
16:51  26 листопада
У Зеленського відповіли на вимогу Авакова ввести жорсткий локдаун
18:23  26 листопада
На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції біля Мар'їнки
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2020, 19:42 391

У Херсоні через місяць після виборів оприлюднили список депутатів облради

26 листопада 2020, 19:42 391
Читайте также на русском языке
Раніше ТВК зобов’язали перерахувати голоси на кількох дільницях
Раніше ТВК зобов’язали перерахувати голоси на кількох дільницях
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Через місяць від дати проведення місцевих виборів, які пройшли 25 жовтня, Херсонська обласна ТВК оголосила списки депутатів обласної ради.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на голову обласної територіальної виборчої комісії Дениса Стороженка, передає RegioNews.

За його словами, ТВК виконала рішення суду і встановила результати виборів до Херсонської обласної ради.

Вони можуть бути не остаточними, бо на нас ще чекають судові процеси. Деякі партії не погоджуються із рішенням комісії", - додав Стороженко.

Нагадаємо, 9 листопада суд визнав недійсними результати виборів депутатів Херсонської облради.

Херсон Місцеві вибори голосування результат ТВК
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На порталі "Дія" запустили профіль виборця: навіщо це потрібно
26 листопада 2020, 16:59
На Київщині пов'язали злочинну банду, яка блокувала роботу виборчкому
26 листопада 2020, 16:25
Мером Полтави знову став Мамай
26 листопада 2020, 13:02
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку
Переможений переможець: львівський казус Садового
Всі публікації »
Олег Саакян
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »