Єрмак після скандалу зустрівся з Уманським та прийняв його відставку

Він стверджує, що в Уманського "були всі умови для нормальної роботи”

Він стверджує, що в Уманського "були всі умови для нормальної роботи”

Фото: із відкритих джерел

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прийняв відставку свого радника та ексміністра фінансів Ігоря Уманського, який раніше заявив про масштабне розкрадання коштів із COVID-фонду на “Великому будівництві”.

Про це Єрмак повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні я зустрівся зі своїм колишнім радником Ігорем Уманським. Сказав йому наступне. У нас нульова толерантність до корупції – це неодноразово повторював президент Володимир Зеленський, і це базова цінність внутрішньої культури нашої команди. Також я повторив те, що сказав йому по телефону раніше – вважаю неправильним приймати заяву про відставку не від нього особисто, а прочитати про це в інтернеті", – написав Єрмак.

Глава Офісу президента додав, що поважає роботу і професійний шлях Ігоря Уманського, тому запросив його на посаду радника.

Він вважає, що для Уманського нібито були створені "усі можливості, аби донести будь-яку необхідну інформацію до керівництва держави, до Уряду та правоохоронної системи”.

За останні місяці в Офісі президента України було достатньо нарад за участі представників усіх силових та контролюючих органів, на яких Ігор Уманський міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали. Він мав абсолютну свободу і всі можливості для цього”, - стверджує Єрмак.

Нагадаємо, 12 листопада позаштатний радник глави Офісу президента і екс-міністр фінансів Ігор Уманський заявив, що написав заяву на звільнення.

Пізніше він розповів про махінації при будівництві доріг за рахунок COVID-фонду і заявив, що кошти привласнили шість компаній, які постійно виграють тендери в програмі "Велике будівництво". Він стверджує, що Міжнародний валютний фонд відмовився надавати другий транш Україні саме через перерозподіл грошей "ковідного фонду" на будівництво доріг.

Крім того, він заявив, що за 8 місяців могли бути створені умови для протистояння другій хвилі коронавірусу, проте близько 36 млрд гривень пішли на "Велике будівництво", де були розкрадені "дорожнім картелем". А глава Офісу президента Андрій Єрмак за півтора місяці не зміг влаштувати йому зустріч із Зеленським для обговорення цієї проблеми.

Після заяв Уманського ЗМІ дізналися, які саме компанії входять в так званий "дорожній картель". За даними ЗМІ, шість компаній отримали 36 млрд грн на будівництво доріг, а керують ними люди Коломойського, друзі нардепа Юзика і близькі мера Одеси Геннадія Труханова.

Згодом RegioNews з’ясував, що під час реалізації програми "Велике будівництво” при будівництві доріг використовуються "схеми” субпідрядів, додаткових угод та націнок на асфальтобетонній суміші.

У статті "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги” ми також писали, що чиновники автодорів самі малюють ціни на будматеріали, а фірми "дорожнього картелю" освоюють бюджети за ще не виконані ремонтні роботи.