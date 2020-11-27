13:46  27 листопада
29 листопада другий тур місцевих виборів відбудеться лише в Чернівцях
13:36  27 листопада
Кличко обіцяє не зупиняти транспорт при введенні локдауну
13:29  27 листопада
У РНБО анонсували нове рішення по ситуації на Донбасі
UA | RU
UA | RU
27 листопада 2020, 12:01 155

Єрмак після скандалу зустрівся з Уманським та прийняв його відставку

27 листопада 2020, 12:01 155
Читайте также на русском языке
Він стверджує, що в Уманського "були всі умови для нормальної роботи”
Він стверджує, що в Уманського "були всі умови для нормальної роботи”
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прийняв відставку свого радника та ексміністра фінансів Ігоря Уманського, який раніше заявив про масштабне розкрадання коштів із COVID-фонду на “Великому будівництві”.

Про це Єрмак повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні я зустрівся зі своїм колишнім радником Ігорем Уманським. Сказав йому наступне. У нас нульова толерантність до корупції – це неодноразово повторював президент Володимир Зеленський, і це базова цінність внутрішньої культури нашої команди. Також я повторив те, що сказав йому по телефону раніше – вважаю неправильним приймати заяву про відставку не від нього особисто, а прочитати про це в інтернеті", – написав Єрмак.

Глава Офісу президента додав, що поважає роботу і професійний шлях Ігоря Уманського, тому запросив його на посаду радника.

Він вважає, що для Уманського нібито були створені "усі можливості, аби донести будь-яку необхідну інформацію до керівництва держави, до Уряду та правоохоронної системи”.

За останні місяці в Офісі президента України було достатньо нарад за участі представників усіх силових та контролюючих органів, на яких Ігор Уманський міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали. Він мав абсолютну свободу і всі можливості для цього”, - стверджує Єрмак.

Нагадаємо, 12 листопада позаштатний радник глави Офісу президента і екс-міністр фінансів Ігор Уманський заявив, що написав заяву на звільнення.

Пізніше він розповів про махінації при будівництві доріг за рахунок COVID-фонду і заявив, що кошти привласнили шість компаній, які постійно виграють тендери в програмі "Велике будівництво". Він стверджує, що Міжнародний валютний фонд відмовився надавати другий транш Україні саме через перерозподіл грошей "ковідного фонду" на будівництво доріг.

Крім того, він заявив, що за 8 місяців могли бути створені умови для протистояння другій хвилі коронавірусу, проте близько 36 млрд гривень пішли на "Велике будівництво", де були розкрадені "дорожнім картелем". А глава Офісу президента Андрій Єрмак за півтора місяці не зміг влаштувати йому зустріч із Зеленським для обговорення цієї проблеми.

Після заяв Уманського ЗМІ дізналися, які саме компанії входять в так званий "дорожній картель". За даними ЗМІ, шість компаній отримали 36 млрд грн на будівництво доріг, а керують ними люди Коломойського, друзі нардепа Юзика і близькі мера Одеси Геннадія Труханова.

Згодом RegioNews з’ясував, що під час реалізації програми "Велике будівництво” при будівництві доріг використовуються "схеми” субпідрядів, додаткових угод та націнок на асфальтобетонній суміші.

У статті "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги” ми також писали, що чиновники автодорів самі малюють ціни на будматеріали, а фірми "дорожнього картелю" освоюють бюджети за ще не виконані ремонтні роботи.

Андрій Єрмак Офіс президента крадіжка відставка корупція Ігор Уманський велике будівництво
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Справу про шахрайство експосадовиці Офісу Президента скеровано до суду
26 листопада 2020, 19:14
В Офісі президента не виключають введення локдауну в Україні
24 листопада 2020, 16:45
Траншу МВФ в 2020 році не буде - радник ОП Милованов
24 листопада 2020, 10:19
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
І пан, і не пропав: як чинний мер Ужгорода обламав останню надію "Слуги народу" на Закарпатті
Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку
Всі публікації »
Олег Саакян
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »