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24 листопада 2020, 10:19 43

Траншу МВФ в 2020 році не буде - радник ОП Милованов

24 листопада 2020, 10:19 43
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У Офісі президента розраховують взяти інші запозичення
У Офісі президента розраховують взяти інші запозичення
Фото: з відкритих джерел
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Радник голови Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов заявив, що до кінця 2020 року Україні не варто розраховувати на транш Міжнародного валютного фонду.

Про це Милованов розповів в ефірі "Свободи слова", передає RegioNews.

Траншу не буде. Це нереально. Фізично і календарно ми не встигаємо. Траншу цього року не буде", - запевнив він.

За його словами, держава може досягти домовленостей на робочому рівні, що дасть змогу отримати інші запозичення.

"Чому це важливо? Тому що таке досягнення домовленостей дає позитивний сигнал фінансовим ринкам, і дозволяє Україні залучити фінансування на той період, поки будуть продовжуватись перемовини з МВФ на кілька місяців по прийнятних відсотках... Потрібно попрацювати, а вже після цього, у наступному році отримати транш, знизити відсотки, по яких ми позичаємо, і тоді перекредитуватись по нижчих відсотках”, - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишній радник голови Офісу президента Уманський заявив, що Міжнародний валютний фонд відмовився надавати другий транш Україні через перерозподіл грошей "ковідного фонду" на будівництво доріг.

Офіс президента МВФ економіка фінансова допомога радник
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