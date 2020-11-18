Уманський розповів про роль Єрмака в скандалі з дерибаном грошей на "Великому будівництві"

Єрмак за півтора місяця не зміг влаштувати зустріч з Зеленським для обговорення цієї проблеми

Єрмак за півтора місяця не зміг влаштувати зустріч з Зеленським для обговорення цієї проблеми

Фото: strana.ua

Ексміністр фінансів і колишній радник голови Офісу президента Ігор Уманський вважає, що за 8 місяців могли б бути створені умови для протистояння другої хвилі коронавірусу. Замість цього близько 36 млрд гривень пішли на "Велике будівництво", де були розкрадені так званим "дорожнім картелем".

Як передає RegioNews, про це він заявив в інтерв'ю "Стране".

За словами ексміністра, він неодноразово доповідав голові Офісу президента Андрію Єрмаку про крадіжки, які відбуваються на "Великому будівництві", митниці та податковій.

Він мені сказав: "Не може бути! Ти хочеш сказати, що на "Велику будівництві" крадуть?!". Кажу, мовляв, у безпрецедентно великих обсягах. Він попросив дати більш детальну інформацію. Я підготував йому докладну довідку, поспілкувавшись з гравцями ринку. Ми домовилися через три дні зустрітися і разом піти з цим до президента. Минуло півтора місяця. І нічого", - зазначив Уманський.

За його словами, незважаючи на те, що прізвище Єрмака в документах по розкраданню не фігурує, Уманському вдалося знайти виходи на представників Офісу президента в цій схемі.

Знаєте головне правило слідчих: не копай занадто глибоко, а то на себе вийдеш. Імені Єрмака там немає. Але виходи на представників Офісу президента виявилися", - додав він.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, хто конкретно із влади причетний до схем дорожньої крадіжки, Уманський відповів: "Це мають встановити правоохоронні органи. Справа тут не в прізвищах: країна наближається до економічного армагеддону. З цим потрібно щось робити".

Нагадаємо, президентська програма "Велике будівництво" попри її глобальний задум оновлення, реновації інфраструктури України може стати пам'ятником корупції. Одкровення вже ексрадника голови ОП Андрія Єрмака Ігоря Уманського про крадіжку з "ковідного фонду" та "розпилі" грошей на "Великому будівництві" кидає тінь на багатьох людей з оточення президента Володимира Зеленського, відповідальних за програму.